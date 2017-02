Horská dráha. Mrázek mazal, měl smůlu i okradl hvězdu: Neudělám nic

Mrázek pár dní zpět uhranul jak Washington Alexandra Ovečkina (výhra 3:2 po nájezdech, 34 zákroků), tak Pittsburgh Sidney Crosbyho (vítězství 5:2, 24 chycených střel). V domácím duelu proti Islanders to taková show nebyla.

V 15. minutě si rodák z Ostravy zahrál na číšníka, když naservíroval puk zpoza branky přímo na hokejku Joshe Baileyho, který stal ve středu pravého kruhu a následně jej vrátil do branky. "Děkuji pěkně," možná proletělo hlavou 27letého kanadského útočníka. Takové obsloužení se nevidí ani v pětihvězdičkových restauracích.

"Na střídačce jsme se smáli, protože jsem musel počkat, než mi Anders Lee odjede z dráhy střely. Ale měli jsme i hodně štěstí. Když jsem byl u hrazení, říkal jsem si, že by puk mohl házet těmito místy, kde se na chvíli otevřel prostor. A dostal jsem ho přímo na hůl," popsal první branku duelu šťastný střelec.

VIDEO: Podívejte se na velkou chybu Petra Mrázka

Bailey, který v předchozích sedmi zápasech nebodoval a byl předmětem kritiky kouče Douga Weighta, v zápase přidal nádavkem asistenci a byl vyhlášen první hvězdou duelu.

Ke smolné situaci se pro klubový web vyjádřil i Mrázek. "Měl jsem puk chvilku podržet a počkat s rozehrávkou. To by možná pomohlo. Anebo jsem ho měl poslal Kronnerovi (Niklas Kronwall). Ale teď už s tím nic neudělám. Zahrávám to stejným způsobem často, dnes to bohužel nevyšlo a chyboval jsem," komentoval situaci 25letý český gólman, který z posledních deseti duelů chytal jako "starter" devětkrát.

Nešťastný odraz a krádež proti Tavaresovi

Detroit vyrovnal sekundu před koncem první třetiny, v polovině utkání ale Mrázek inkasoval další nešťastný gól. Vyrazil před sebe střelu Calvina de Haana, jenže puk se od tváře a hrudi obránce Detroitu Xaviera Ouelleta dostal do kasy.

"Od mého betonu se kotouč odrazil přímo do obličeje mého beka, pak jsem ho ztratil z dohledu. Objevil jsem ho až když mi přes chránič přepadnul za brankovou čáru, smůla," komentoval vítěznou trefu pro NHL.com Mrázek.

VIDEO: Podívejte se na smolný druhý inkasovaný gól

Třetí branku přidal do odkryté branky John Tavares, kterého Mrázek ještě před koncem druhé periody senzačně vychytal koncem hokejky. Bezesporu nejlepší zákrok z 19 lapnutí puku, které český gólman v duelu předvedl.

"Já se svým výkonem nejsme úplně spokojený, ale z týmového hlediska jsme prožili výborný vstup do venkovního tripu. Čeká nás zřejmě hodně šílený závod o play off, kde se bude počítat každý bodík. Musíme je sbírat a vytvořit nějakou mezeru mezi námi a celky, kteří nás pronásledují," hovořil pro NHL.com kapitán Islanders Tavares.

Jeho tým je ve Východní konferenci desátý, s osmou Floridou má ale stejně bodů, konkrétně 66. Red Wings jsou na 15. místě a od play off jsou vzdálení osm bodů.

VIDEO: Podívejte se na senzační zákrok Petra Mrázka proti Tavaresovi