Na Ovečkina, pak zlomená hůl. Pastrňák potupil Slováka: Štěstí!

Nejlepší český střelec v NHL za to zase pořádně vzal. David Pastrňák byl vyhlášen v nočním zápase proti Los Angeles (4:1) první hvězdou utkání. Létal po ledě, byl nebezpečný, vstřelil vítězný gól, glorifikace českého forvarda byla na místě. Na Pastrňákovu branku by ale nejraději zapomněl slovenský gólman Kings Peter Budaj. Slovy klasika: To se dalo a mělo chytat!