Rodinný trénink Flyers. Gudas ukázal dcerku, Voráček bruslil s přítelkyní

Pensylvánské derby mezi Pittsburghem a Philadelphií patří mezi největší rivality na sportovním poli a jinak tomu nebude ani v sobotním utkání Winter Classic, které se tentokrát uskuteční v Pittsburghu.

Philadelphia už ve městě rivala absolvovala trénink a po něm se k hokejistům přidaly také jejich rodiny. Jakub Voráček tak kroužil po ledě s přítelkyní Nicole, zatímco obránce a pyšný otec Radko Gudas bruslil se svou malou dcerkou.

„Byl to pro nás speciální den, mohli jsme si vyzkoušet led a užít si čas s rodinami,“ uvítal netradiční zážitek útočník Sean Couturier. Trenéři ale své svěřence při tréninku rozhodně nešetřili. Flyers totiž potřebují každý bod a z venkovního utkání si chtějí odvézt oba dva.

VIDEO: Hokejisté Philadelphie bruslili se svými rodinami

„Bude to úžasné utkání, ale tohle je NHL a na nás je velký tlak, abychom se dostali do play off. Musíme to brát jako každý jiný zápas,“ řekl pro klubovou televizi Jakub Voráček.

Ten se na ledě objevil ruku v ruce se svou přítelkyní Nicole, s níž zřejmě zažehnal podzimní krizi způsobenou jeho nevěrou. Kromě rodičů čtyřměsíčního Jakea na ledě bruslil také obránce Radko Gudas, jehož doprovázela téměř dvouletá dcera Leontýnka. Malá fanynka Letců přehlédnout nešla, protože se oblékla do dresu se jmenovkou svého táty.

„Těším se, na rybníku jsem hrál naposledy v Čechách někdy ve dvanácti třinácti letech,“ zavzpomínal Gudas, který by neměl chybět v sestavě Philadelphie ani tentokrát. I on bude zřejmě muset čelit vysokým teplotám.



„Dneska jsme se hodně zapotili, ale na zápas by mělo být chladněji. Při tréninku to bylo velmi těžké,“ uznal Voráček, kterému dal za pravdu i jeho český parťák z obrany. „Bylo trochu teplo, ale zápas bude zábava. Podmínky jsou samozřejmě jiné, než jsou při běžném zápase, ale já se tím nezabývám.“

Část kádru Flyers už má s venkovním utkáním zkušenost, protože před pěti lety prohrála i s Jaromírem Jágrem v sestavě na domácím ledě s Rangers 2:3. „Pro někoho to je první šance, já mám to štěstí, že si toto utkání zahraju už podruhé,“ pochvaluje si Brayden Schenn, na jehož kanadské body se bude jeho tým spoléhat i tentokrát.

„Je to tu úžasné, velký stadion, přijde hodně lidí a navíc hrajeme proti Pittsburghu,“ dodal autor 19 gólů a 20 asistencí. Papírovým favoritem bude domácí mužstvo, což si hosté uvědomují, ale chtějí se poprat o důležité body. „S Pittsburghem je to vždycky těžké. Doufám, že se nám podaří vybojovat velké vítězství,“ věří Couturier.

VIDEO: Neuvirth zažije Winter Classic podruhé, ale poprvé bude chytat

Mistr světa z českého šampionátu v roce 2015 by měl zaujmout pozici centra ve druhém útoku právě mezi Jakubem Voráčkem a Dalem Weisem. V obraně by pak neměl chybět Radko Gudas a trenér Dave Hakstol už potvrdil, že do branky naskočí od začátku Michal Neuvirth. Ten už před dvěma lety u Winter Classic byl, ale v dresu Washingtonu ho sledoval pouze z lavičky.

„Pamatuju si, že sněžilo, ale jak jsem nechytal, moc mi to v paměti neuvízlo,“ řekl pro nhl.com Neuvirth, kterého tentokrát podpoří také rodiče. „Bude to speciální, oba týmy slaví 50 let a my potřebujeme každý bod. Mně se navíc přijela podívat rodina, takže chci vyhrát.“ Český hokej tak bude mít při hokejovém svátku tři zástupce.

VIDEO: Čeští hokejisté se na Winter Classic těší