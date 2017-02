Hertl po dovolené skóroval a děkoval: Český večer v San Jose byl skvělý!

V týdnu jste se spoluhráči měli pět dní volno bez zápasů a tréninků, jak jste si pauzu v rozjeté sezoně užil?

“Musím říct, že to bylo super. Vyrazili jsme s přítelkyní do Mexika, ve městě Cabo s námi byli i spoluhráči Joel Ward s přítelkyní a Joe Pavelski s manželkou a jejich synem. Bylo to parádní, spousta srandy a relax. Mimo plavání v moři jsme vyrazili i na ryby, takže opravdová pohoda.”

Některým trenérům se ovšem nucená týmová přestávka nelibí a argumentují i strachem o zdraví hráčů po návratu. Jak to vnímáte vy?

“Pro nás je to výjimečný čas, který můžeme strávit s našimi blízkými. Ten program je v sezoně hodně našlapaný, teď nás zase čeká spoustu zápasů za sebou, takže jsme tohle rozhodně uvítali. První třetina byla možná trošku zahřívací, ale Vancouver byl ve stejné situaci, takže to šlo.”

Vy jste otevřel skóre, to asi comeback do práce zjednoduší, že?

“Nebylo to nic složitého, dával jsem to prakticky do prázdné branky. Ale samozřejmě, že mám radost. Vždycky to pomůže sebevědomí a samozřejmě i týmu. Máme před sebou prakticky poslední měsíc a musíme do toho ještě dát všechno. V tabulce jsme na tom docela dobře, ale je potřeba jít do play off z co nejlepší pozice. Začínat doma se v každém kole počítá.”

Vraťme se trošku zpátky, na začátku února jste měli v San Jose zápas věnovaný Čechům. Jak jste si ho při příležitosti narozenin Jaromíra Jágra užil?

“Moc se mi to líbilo. Dozvěděl jsem se o tom někdy na podzim a bylo to perfektní. Tolik našich vlajek jsem ještě v NHL neviděl, tohle vždycky potěší. Zaslechl jsem fandění v mateřštině a dokonce někdo vyvolával i Slavii. Vážně paráda. Je mi líto, že jsem se nemohl s každým pobavit, podepsat. Ale bylo tam asi 500 lidí, takže to prostě něbylo časově možné. Máme alespoň společnou fotku z ledu a za tu jsem moc rád.”

VIDEO: Podívejte se na poslední gól Tomáše Hertla

A oslavenci jste stihl popřát?

“Získal v tom utkání i 1900. bod v NHL, tak jsem mu gratuloval ke všemu najednou. Ale my se jako dvě křídla na ledě zase tak moc nepotkáme, takže jsme prohodili jen pár slov.”

Milníky trhají i vaši parťáci. Patrick Marleau nedávno zaznamenal 500. gól, jak jste to v kabině oslavili?

“Každý tím žije, je úžasné u toho být. Vždyť on všechny branky dal v jednom dresu, v dnešní době něco nevídaného. Jelikož je jeho koníčkem i sportovní střelba, tak jsme mu s klukama koupili zbraň a taky velký, starý, žraločí zub. To je samozřejmě kvůli tomu pojítku se Sharks.”

Teď je na řadě Joe Thornton, dvě asistence ho dělí od tisícovky nahrávek.

“Neskutečná suma, co? Jumbo i mně nahrál na spoustu branek, držím mu palce, ať nečeká moc dlouho. Ale daří se nám, tak to snad půjde rychle. Skvělé je, že Jumbo je i jedním z největších vtipálků kabiny. Strašně si ten hokejový život užívá.”

Ještě jedna vaše hvězda vyniká. Co říkáte na výkony obránce Brenta Burnse?

“Neskutečný, jak on teď hraje. V každém zápase má asi patnáct střel, vždycky to tam nějak vymete. Vždyť má 27 gólů, v produktivitě se tlačí na Crosbyho s McDavidem. Uvidíme, kam až to dotáhne. Ale cenu pro nejlepšího beka už má asi jasnou, to by snad nemusel do konce ročníku ani nastoupit. Každopádně je v týmu super nálada, máme opravdu pevnou partu. Díky tomu taky jsme, kde jsme.”