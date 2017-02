Winter Classic se sněhem i tučňáky. Crosby žasl, Voráček litoval šancí

Tohle NHL prostě umí. Heinz Field v Pittsburghu byla svědkem dalšího dílu Winter Classic, v němž na sebe narazili dva dlouholetí rivalové a rozhodně si nedali nic lacino.

Aktivnějším týmem byli Flyers se třemi Čechy v sestavě, ale i přes výborný výkon a gól Jakuba Voráčka nakonec odjeli z Pittsburghu bez jediného bodu. „Měli jsme hodně šancí, ale to už je historie. Můžete hrát dobře, jak chcete, ale když nevyhrajete, nikoho to nezajímá,“ řekl pro nhl.com zklamaný Voráček.

Český útočník se stal třetí hvězdou utkání a společně se svými spoluhráči vyslal na branku celkem 36 střel, ale za zády Matta Murrayho skončily pouze dvě.

Pittsburghu naopak stačilo na čtyři góly pouze 25 střel. Prvním úspěšným střelcem zápasu byl Sidney Crosby, který v první třetině překonal Michala Neuvirtha.

„Oba týmy bojovaly tvrdě, hrálo se na obě strany. Bylo důležité, že jsme vždycky na jejich góly dokázali zareagovat,“ těšilo domácího kapitána, který si hokejový svátek na domácí půdě náležitě užil. A jinak tomu nebylo ani v případě živých tučňáků, kteří se proháněli na ledové ploše vedle hrací plochy.

„Ne každý má to štěstí, že si takový zápas zahraje. Navíc ještě doma, před kamarády a rodinou. Byl to velký zážitek a výhra tomu dodává ještě lepší pocit,“ usmíval se Crosby.

I on se musel potýkat s nástrahami počasí. Během utkání foukal silný vítr a ve třetí třetině dokonce začalo i sněžit. Rozhodčí tak zvolili běžný postup a v polovině třetiny si oba týmy vyměnily strany.

CELÝ SESTŘIH: Pittsburgh - Philadelphia 4:2

Kdo by ovšem čekal, že počasí oba týmy otráví, byl by na omylu. „Bylo to parádní, takové akce jsou unikátní,“ uznal nadšený trenér domácích Mike Sullivan a pokračoval: „Každý zápas pod širým nebem je jiný vzhledem ke stadionu, počasí a atmosféře. Je to elektrizující. Vrátili jsme se do dětství, kdy jsme bruslili na rybníku.“

I přes těžší podmínky panovala ideální teplota, díky které zůstal led kvalitní. Fanoušci i hráči si tak mohli užít netradiční zážitek, o jehož osudu rozhodla trefa Matta Cullena z úvodu třetí třetiny.

„Když jsem dal gól, podíval jsem se na tribuny a vidět tolik fanoušků Pittsburghu, to bylo nádherné! S padajícími vločkami a světly to vykreslilo hezký obrázek,“ rozplýval se pro nhl.com 40letý veterán, který byl nejstarším aktérem zápasu.