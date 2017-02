Prudil Jágra a musel zaplatit. Ranař Floridy za to beka Ottawy zbušil

Aura kolem Jaromíra Jágra je v posledních letech obrovská. Spoluhráči ho zbožňují, soupeři obdivují. Sestřelit legendu třeba tvrdým hitem je tak trochu tabu. Jenže co když proti němu stojí hráč ze staré školy? Jedenatřicetiletý harcovník Dion Phaneuf z Ottawy se rozhodl otrávit hvězde Panthers život. Vyšlo to, Jágra vyprovokoval. Ale pak musel za své aktivity zaplatit, i to je pravidlo ze staré školy...

Souboj Floridy s Ottawou byl bitvou o velmi důležité pozice. Rivalové z Atlantické divize od sebe byli vzdáleni čtyři body, teď přidal kanadský tým další dva. Florida prohrála potřetí v řadě na domácím ledě a postrádá trochu štěstí. Přitom mu šla naproti, utkání se hrálo od začátku ve velmi vysokém tempu.

Na standardy současné NHL se rozdalo také velké množství trestných minut, celkem jich sudí udělili 62 a největším sběratelem byl domácí Shawn Thornton, který si jich nahamounil rovnou 24. Třikrát totiž shodil rukavice, z toho jednou proti soupeři, který jeho vášeň neopětoval.

Tím mužem byl právě Dion Phaneuf, řízný a neústupný obránce, který byl vždy známý tím, jak ostrými hity demoloval soupeřovy kosti. Jágra v zápase provokoval, věděl, že rozhodit ho znamená narušit spolupráci celé formace, a první lajna je pro Panthers klíčová.

Strkanice téhle dvojice se odehrála už v 6. minutě, Florida hrála přesilovou hru a Jágr se tradičně sunul před bránu, kde cloní brankáři a nebezpečně doráží. Kanadský bek ale žádné vetřelce ve svém prostoru nestrpí a došlo k výměně názorů. „Byl to ostrý zápas, ale do konce sezony už to jiné nebude," řekl domácí obránce Alex Petrovic.

Sestavte si vlastní tým z hvězd NHL a hrajte denně o super ceny! VÍCE ZDE >>

Nicméně vyšlápnout si na Jágra, to se prostě nedělá a na podobné chování je třeba mít kuráž. Phaneuf to musel vědět. Uběhlo jen pár minut a dojel si pro něj Shawn Thornton, devětatřicetiletý rváč, který už během kariéry zmasíroval plno obličejů soupeře. Phaneuf odmítl, ale to nebyla pro nabušeného staříka odpověď. Thornton vyslal signál, že tohle chování tolerovat nebude.

VIDEO: Thornton si vyšlápl na Phaneufa

Což mimo jiné v utkání předvedl už podruhé, ve 3. minutě totiž usedl na trestnou lavici kvůli rvačce s Markem Borowieckim, který na hranu střídačky ostře usadil Coltona Scevioura.

Večer plný soubojů pak vyvrcholil ve 45. minutě, Ottawa má totiž ve svém středu také chlapíka, který pamatuje drsné časy. Jen o dva roky mladší Chris Neil hraje NHL od roku 2001 a nikdo v lize v tuto chvíli nemá tolik trestných minut (2522). S Thorntonem se poprvé pral už před dvanácti lety, teď oba borci férově a chlapsky dořešili tvrdý zápas.

VIDEO: Thornton pokračoval s Neilem

Po nich si to v 57. minutě ještě rozdali Reilly Smith s Ryanem Dzingelem. Ti se zřezali jako psi, a to jen pár vteřin poté, co se na sebe na vhazování usmívali a všechno vypadalo, jako když si povídají dva staří přátelé. Na výsledku to ale nic nezměnilo.

VIDEO: Smith s Dzingelem se dobře bavili

„Dneska se hrálo o čtyři body. My jsme sice ztratili zápas, ale bitvu nevzdáváme," burcoval jediný úspěšný střelec mužstva Jonathan Marchessault v rozhovoru pro Sun-Sentinel.

Tomu, že se úspěch dostaví, věří také kouč mužstva Tom Rowe. „Nemůžeme si stěžovat na nedostatek nasazení, to bylo neuvěřitelné. Měli jsme celkově 72 střel, jen jsme neměli štěstí, to je vše. Pokud budeme hrát stejně jako dnes, výher bude mnohem více," řekl trenér Floridy Tom Rowe.

VIDEO: Sestřih utkání Florida - Ottawa