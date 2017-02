Hanzala teď nedokážeme nahradit, mrzel kapitána odchod parťáka

Deset let je hodně dlouhá doba. Pro Martina Hanzala to znamenalo 608 utkání a 313 bodů v NHL. Všechny posbíral v barvách Arizony, kterou poprvé v kariéře jako hokejista opouští, tým totiž vytáhlého centra vyměnil do Minnesoty. To všechno krátce před nedělním utkáním proti Buffalu. Co na tom, že Coyotes prohrávali 0:2 a vyhráli 3:2, veteráni mužstva dlouholetého kamaráda v šatně postrádali.

Arizona patří k těm týmům, jež vzaly trend omlazování hodně vážně. V mužstvu hraje několik teenagarů a Coyotes staví partu pro další sezony, až se mladé talenty obrousí a budou schopny konkurovat ostatním. Za všechno mluví i osoba generálního manažera. Vždyť Johnu Chaykovi je pouhých 27 let.

Složitější to pak v takovém týmu mají veteráni. Dlouholetá opora Zbyněk Michálek nedostala ani na výběr a před sezonou putovala rovnou na farmu. O trejdu kapitána Shanea Doana se mluví už delší dobu a čeká se také, kdo se pro vyřazovací část ujme Radima Vrbaty. Ale to největší lákadlo byl Hanzal.

Arizona k němu přibalila ještě agilního Ryana Whitea a brala mladíka Graysona Downinga a hlavně volbu v 1. kole draftu 2017 a 2. kolo o rok později. Dobré pro klub, smutné pro kamarády. „Byl to krok, který jsme byli nuceni v rámci přestavby mužstva udělat. Marty byl dobrý hráč a člověk," řekl po utkání trenér Dave Tippett.

Jeho tým bral dva body díky trefě Radima Vrbaty z poslední minuty utkání, trenér přesto moc nadšeně nevypadal. Dobrou náladu neměl ani Shane Doan, kapitán mužstva a muž, který je v organizaci už od roku 1995.

Shane Doan does not appear to be very happy about the Martin Hanzal trade. pic.twitter.com/ooQH4dbU9W — Adam Herman (@AdamZHerman) February 27, 2017

„Je to hodně těžké. Byl to někdo, s kým jsem deset let sdílel šatnu a moc dobře vím, jakou měl pro klub hodnotu a že ho teď nedokážeme nahradit. No a náš tým teď..." zasekl se čtyřicetiletý útočník a složitě hledal slova. „Je těžké to celé pochopit. Samozřejmě chápu, že vedení má svázané ruce, jen je složité to pobrat," vykládal zklamaně.

Ty správné výrazy se s obtížemi hledaly také Radimu Vrbatovi, hrdinovi utkání se Sabres. V něm si české křídlo připsalo šestistý bod a navíc to udělalo stylově. Vítězným gólem v poslední minutě. I když se mu určitě do bitvy nastupovalo těžko, ale věděl, že není zbytí.

„Věděli jste, že to přijde, ale když se to stane, tak vás to stejně zasáhne. I když to čekáte," řekl pětatřicetiletý forvard novinářům hned po utkání.

Vrbata do Arizony poprvé přišel v sezoně 2007/08, tehdy se na soupisce klubu úplně poprvé objevil také Hanzal. Rodák z Mladé Boleslavi tak mohl zblízka pozorovat jeho vývoj. „Každý rok byl pro nás moc důležitý, navíc to byl i dobrý kamarád," vykládal.

No a co teď, jak to vlastně vypadá s Vrbatou? Dva dny před přestupovou uzávěrkou drží nejdelší bodovou sérii kariéry a je s přehledem nejproduktivnějším mužem Coyotes (46 bodů, před Ekmanem-Larssonem má třináctibodový náskok).

„Už zbývá jen pár dní, ale uvidíme. Já chci zůstat," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi.