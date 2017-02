Příběhy přestupové uzávěrky v NHL: NEJ trefy i NEJ přehmaty!

Ron Francis a obránci Ulf Samuelsson a Grant Jennings odešli z Hartfordu do Pittsburghu za trojici John Cullen, Jeff Parker a Zarley Zalapski. Dodnes tuhle směnu považují za nejzdařilejší tah ze všech. Francis a Samuelsson se stali základními pilíři mužstva, jež vyhrálo Stanley Cup v letech 1991 a 1992. Francis se navíc proměnil taky ve dvorního nahrávače Jaromíra Jágra, kariéru končil se 1798 body jako čtvrtý nejproduktivnější hráč NHL všech dob. Hartford získal v Zalapském kvalitního beka, do pěti let však nebyl na soupisce Whalers ani jeden z tehdy příchozích hráčů.

TREFA - Nová hnací síla (2014)

Letos se zatím Gáborík ne a ne rozehrát • Foto Reuters / Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Marián Gáborík přišel z Columbusu do Los Angeles za Matta Frattina a volbu ve druhém a třetím kole draftu. Kings výměna moc nestála, slovenský střelec výtečně zapadl do stylu Kings, se 14 góly byl nejlepším střelcem play off a pomohl LA k zisku druhého Stanley Cupu během tří let. Ve stejném roce odešel Martin St. Louis z Tampy na vlastní žádost do New York Rangers za Ryana Callahana a dvě volby v draftu. Výměna prospěla oběma stranám. St. Louisovi během play off zemřela matka. Ale tím víc se snažil být hnací silou Rangers, kteří po deseti letech došli do finále.