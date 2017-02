Jágr předběhl dobu, ví Fischer. Promluvil o změnách v NHL i Mrázkovi

Connor McDavid má spíše postavu atleta než drsného hokejového bojovníka. Svaly soustředěné do nohou, horní polovinu těla útlou. Před deseti lety by s ním obránci prohodili mantinel, dnes dvacetiletý Kanaďan všechny převyšuje. „Nepotřebuje sílu, protože se nemusí probíjet přes obránce. Klíčová je dynamika, hokej je jiný,“ říká Jiří Fischer, který je fascinován vůlí Jaromíra Jágra se stále měnit. Hokej totiž bude rychlejší a rychlejší i v příštích letech.

V Detroitu jste léta pracoval jako šéf hráčského rozvoje. Teď máte za úkol vyhledávat nové hráče. Před dvěma týdny jste byl v Evropě, sledoval jste zápasy Euro Hockey Tour. Dají se na takové akci najít hráči, kteří by mohli z fleku naskočit do sestavy Red Wings?

„Podívejte se, jak se prosadil takový Panarin v Chicagu, vždyť je dnes hvězdou světového hokeje. Evropa začíná mít stále více kvalitních hokejistů ve středním věku, takhle to nebývalo. Mít ji zmapovanou je pro nás důležité. Už i s ohledem na to, že nás v NHL čeká v létě hodně zajímavá situace. Přibude tým v Las Vegas a každá organizace ztratí v rozšiřovacím draftu ze své soupisky alespoň jednoho hráče. I my musíme nějak zareagovat, tým doplnit.“

Asi i proto se na reprezentační akci vydali skauti téměř ze všech týmů NHL. Po jakých hokejistech jdou?

„V Severní Americe se změnil hokej do rychlosti, dynamiky, rychlého posouvání kotouče, takže začínají být úspěšní ti rychlejší. Takové hráče hledáme, protože hokej se bude zrychlovat i dál. Viděli jste to na Světovém poháru. Výběr Severní Ameriky měl nejmrštnější a nejrychlejší hráče na celém turnaji, to oni jsou budoucnost NHL. V příštích pěti letech se všichni zakomponují do vedoucích rolí svých týmů. A my musíme jezdit i do Evropy, abychom našli další takové.“

To proto se mění i samotní hokejisté? Kdekoho možná překvapí pohled na Connora McDavida bez výstroje. Má štíhlé ruce, tričko na něm vlaje. Žádná nabušená hrana se pod výstrojí neschovává, stejně je v NHL v této sezoně nejlepší. Proč?

„On totiž vůbec osvalenou horní polovinu těla nepotřebuje, sílu nevyužije. To je dáno tím, jak se v posledních deseti letech změnila hra. Nesmí se držet a zpomalovat hráče ve středním pásmu. Když má útočník puk, už se neprobíjí přes obránce. Dřív se bránilo tak, že útočník nahodil puk, obránce ho vzal a přitiskl na mantinel, druhý obránce vzal kotouč a rozehrál. To dnes neexistuje. Když se zbavíte kotouče, vteřinu nato už vás nikdo nemůže hrát. Chytří hráči jako on proto nahazují puk do míst, kam nemůže gólman, a pak v plné rychlosti projíždějí kolem obránců. Ti mohou maximálně stínovat, nebo puk někde v rohu zašlápnout. Ale aby přijeli do takového souboje dřív a ještě z nich vybruslili? To umí jen hvězdy jako Karlsson, moc takových není.“

Co je tedy dnes základem dobrého hokejisty?

„Rychlost a dynamika. Dynamika na začátku střídání a hlavně na jeho konci. Proto mají kluci jako McDavid horní polovinu těla slabou, ale nohy jsou nabité. Tím, jak je hokej jiný, vypadají i jinak hráči, jejich těla se tomu přizpůsobují. Mně se líbí třeba Crosby, ta jeho postava! Má osvalené hlavně nohy a hýždě, a proto dokáže hrát tak podsaditě. Má 180 centimetrů a nikdo ho nedokáže odstrčit. Styl hokeje se mění každých pět až deset let. Mění pravidla a velké hvězdy jako on nebo McDavid mění s nimi. Ty spoléhají na bruslení, ostatní se jim musí přizpůsobovat.“

Jak si potom dokážete vysvětlit, že se v NHL i ve 45 letech drží na klíčových pozicích Jaromír Jágr?

„Je to jeden z nejchytřejších hokejistů historie. Myslel dopředu a každých pět let se hokeji dopředu přizpůsoboval. Vídal jsem ho v přípravě každý rok, protože mé děti v létě trénují na Kladně. On už před lety celou letní přípravu soustředil na rychlost a dynamiku. Je to něco úžasného, že má v tolika letech v sobě takovou vůli měnit se tak, aby nejenom že šel s trendem, ale předcházel mu.“

Takže se dá vlastně říct, že Jágr předbíhá dobu?

„To každopádně! Když začínal v NHL, byl to typický prototyp velkého power forwarda doplněný úžasnou nadaností. Střílel těžkými puky, trénoval ve vestách, šel hodně do síly. Před patnácti lety se psalo o tom, že se v létě potřebuje dostat na nějakých 114 kilo, aby byl těžší. Dnes proti němu hrají jiní obránci, žádní těžkopádní dvoumetroví hráči jako tehdy. Spíš lehkonozí kluci, kteří hrají hlavou a rukama. Proto Jágr změnil své tělo. Zhubl a včas šel s trendem, aby i on byl rychlejší.“

Do Evropy s vámi přicestovali i skauti jiných týmů. Jak zajímavé pro ně bylo jméno Radima Šimka? Spekulovalo se o tom, že by po sezoně mohl zamířit do NHL, prý má zájem San Jose.

„Nevím, s kým vyjednává a jak daleko jsou. Ale to, jak vyrostl v minulé sezoně, je něco úžasného. Já si nepamatuju, kdy byl naposledy v Česku nejužitečnějším hráčem play off obránce. Radim ale musí vydržet bez zranění, poslední rok pořád něco měl. Je to strašně poctivý kluk, moc mu smlouvu v NHL přeju.“

Mrázek za to musí vzít

Když se vrátíme zpět na začátek rozhovoru, máme váš posun v Detroitu brát jako povýšení?

(směje se) „Je to pro mě nová kapitola, jestli povýšení, to nevím.“

Nikdy jste se netajil tím, že jednou chcete být generálním manažerem klubu NHL. Teď už hráče hledáte, máte za úkol podepisování smluv. To se přece vaší vysněné práci podobá mnohem víc, než dohlížet na rozvoj mladých talentů, ne?

„Je to úplně jiná práce. Vývoj hráčů je o individuálním kontaktu s nimi. Musel jsem jim pomáhat nasměrovat vše v jejich hlavě, vytvořit jim dobré podmínky pro rozvoj. Má nová role je proto další kapitola. Jestli manažerem opravdu chci být, musím se naučit rozpoznávat hráče a pokud možno je i dostat do organizace. V Detroitu byla potřeba mít porovnání mezi Evropou a Severní Amerikou. Měli jsme výborný skauting na obou kontinentech, ale neměli jsme mezi nimi žádné porovnání. A já k tomu mám blízko.“

Váš odhad bude pro Detroit možná mnohem důležitější i proto, v jaké situaci klub je. Red Wings po 25 letech pravděpodobně nepostoupí do play off . Musí projít velkou proměnou kádru, přitom nemáte k dispozici žádnou vysokou volbu v draftu.

„Dacjuk už odešel, Zetterberg bude mít sedmatřicet. Je třeba to žezlo předat dál. Myslím, že tým máme dobrý. Tenhle rok se nám jen nedaří v přesilové hře, ta je na tom historicky špatně. A do toho se nám protočili tři gólmani na postu jedničky, to taky není dobře. Doufám, že se tohle celé rychle utmelí a rozhodne o tom, kdo fakt bude jednička. Kdo si to vezme za své. Ta generační proměna, o které jste mluvil, už v běhu probíhá. Pokud se nedostaneme do play off, budeme se brzo připravovat na draft.“

Protočili se vám tři brankáři, jedním z nich je i Petr Mrázek. Blíží se uzávěrka přestupů a v rozšiřovacím draftu existuje riziko, že vám Las Vegas jednoho z gólmanů vezme. Máte tušení, koho bude Detroit chránit?

„Každý z našich brankářů má své. Petr úspěšnou minulost, Howard zkušenosti a Coreau výšku skoro dva metry, což je dnešní trend NHL. Důležité ale je zastavovat puky a někdo z nich za to musí vzít. Pokud mám mluvit za organizaci, hlavně aby to někdo byl. Pokud za sebe, Petr má největší kariéru před sebou a já mu věřím. Je ohromně talentovaný a má za sebou historii, ve které vyhrával tituly. Vyhrál ho s juniorkou, vyhrál ho na farmě. To dokazuje jeho psychickou odolnost, talent i umění.“