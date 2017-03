Kdo se dočkal a kdo ostrouhal? Tak si vedly osobnosti NHL při uzávěrce

Tak tohle se skutečně nečekalo. Zástupy týmů si brousily zuby na dvě hvězdy Colorada. Nashville, Ottawa, Islanders, Boston, Montreal, Rangers... Všechno ale bylo málo, dva z nejlepších hráčů sestavy zůstávají a dohrají sezonu v katastrofálním Coloradu. Vedení mužstva své jednání po uzávěrce osvětlilo, nechtělo prý dělat výměny, za které by nepřišla adekvátní náhrada.

Jarome Iginla (Colorado - Los Angeles) - odešel

Jarome Iginla • Foto Reuters / Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Prvního července, tedy den, kdy se otevře trh s volnými hráči, mu bude 40 let. Pravděpodobně by byl nejradši, kdyby se ho divočina kolem nových kontraktů netýkala a mohl si užívat jedno z nejhezčích lét svého života. Léto se Stanley Cupem. Iginla se pokusí o pohádkový příběh s Los Angeles, kde se potká s koučem Darrylem Sutterem, dávným přítelem z Calgary. Málokdo by mu velké vítězství na sklonku kariéry nepřál.