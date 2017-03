Kudy do play off? Florida vzývá horký brambor z Rakouska: Jágr bude sen!

"Thomas se stane ingrediencí, která nás vrátí na pozice zaručující boje o Stanley Cup. Jsem o tom přesvědčen!" Tuto citaci hrdě vypustil do světa prezident hokejových operací na Floridě Dale Tallon, když před středeční uzávěrkou přestupů v NHL přivedl z Detroitu zkušeného rakouského forvarda Thomase Vaneka. Jak dopadne honěná Panthers za účastí v play off bude jasné až zkraje dubna, kdy končí základní část. Teď je jisté, že nový žolík, který za poslední čtyři roky navlékl v NHL dres hned pěti týmů, se do Sunrise těší. V mládí měl za vzor Jaromíra Jágra.

Za 33letého majitele 865 startů v NHL získali Red Wings obránce Dylana McIlratha a třetí volbu v draftu 2017. Co na výměnu říkali zámořští experti? Trejd to je výhodný pro obě strany! Detroit, který po 25 letech zřejmě nepostoupí do play off, nutně potřebuje na draftu omladit tým.

„Dacjuk už odešel, Zetterberg bude mít sedmatřicet. Je třeba to žezlo předat dál. Ta generační proměna už v běhu probíhá. Pokud se nedostaneme do play off, bude ještě výraznější,“ prozradil v pondělí v rozhovoru pro iSport Jiří Fischer, který má za úkol hledat pro Detroit nové tváře.

A Florida? Také netratila, získala zkušeného harcovníka, který letos hraje v překvapivě výborné formě. Hokejista se slovenským otcem a českou matkou, který reprezentuje Rakousko, si navíc přesunem k Panthers splnil sen. V dětství měl na stěnách plakáty Jaromíra Jágra, teď s ním bude sdílet šatnu.

„Být teď Jágrovým spoluhráčem bude neskutečné," řekl v rozhovoru pro NHL.com Vanek. "Jako dítě jsem hltal výkony, které předváděl on a Mario Lemiux, Jaromírova kariéra je úžasná, už nejsem nejmladší, nemyslel jsem si už, že se mi něco takového podaří," dodal rodák z Badenu u Vídně.

O novém dílku do snad úspěšné floridské mozaiky více pohovořil i Tallon. "Jsem si jistý, že ostatní kluci v kabině si Thomase oblíbí. Je to dobrý kluk, dobrý hokejista a může být v našem mladém kolektivu dalším mentorem. V Detroitu sehrál letos několik výborných zápasů a navíc má smlouvu do konce sezony, takže hraje o její prodloužení, to ho také bude motivovat," je si jistý 66letý šéf hokejových operací u Panthers.

Vanek zkusí obrodit přesilovou hru Floridy

Vanek, který drtivou část zámořské kariéry odehrál v Buffalu a plnil tam i roli kapitána, letos opravdu procitl ze zimního spánku. Po bídných štacích v posledních čtyřech letech kdy hrál u Islanders (47 zápasů/17 gólů), v Montrealu (18 zápasů/6 gólů) a v Minnesotě (154 duelů/33 branek) byl letos u Red Wings s 38 body (15+23) nejproduktivnějším hráčem. Pro srovnání více bodů má v organizaci Floridy jen Vincent Trocheck (22+21).

VIDEO: Podívejte se na krásný poslední gól Thomase Vaneka za Detroit

"Těším se, že organizaci pomůžu do play off, proto jsem tady. Bude to pro mě čest! Už vloni Florida dokázala, že hrát o Stanley Cup může, mají výborné mladé hráče a velmi dobré brankářské duo," ocenil finalista zářijového Světového poháru s týmem Evropy Roberta Luonga s Jamesem Reimerem.

Jedním z důvodů, proč Tallon Vaneka přivedl, je i progres v přesilových hrách. Panthers jsou v této činnosti až na 25. místě v NHL s úspěšností 16.5%. Vanek dal v přesilové hře letos pět gólů a 189 v kariéře v NHL celkově.

"Bez dobré přesilovky nikam nedojdete, jsem rád, že máme pro tuto situaci novou zbraň," vyprávěl pro NHL.com Tallon. "V této činnosti jsem ve vší skromnosti hodně dobrý, myslím, že klukům dokážu hodně pomoc ,“ věří si Vanek.

V aktuální tabulce NHL jsou Panthers ve Východní konferenci na devátém místě se symbolickými 68 body, na Toronto, které drží poslední postupové místo, ztrácí Jágrova parta jediný bodík. Stejě bodů jako Florida ale mají i desátí NY Islanders. Do konce základní části zbývá odehrát 20 zápasů.