Hanzalova výměna? Generální manažer Wild se omluvil skautům

Martin Hanzal celé měsíce dráždil média a objevoval se snad v každé přestupové spekulaci. Nebyla otázka zda dojde k jeho trejdu, ale kdy. Deset let v Arizoně nechal za hlavou a přesně před týdnem si dobalil, sebral parťáka Ryana Whita a letělo se do Minnesoty.

Wild mají už několik let soupisku hodnou pořádného úspěchu a tenhle rok by mohl být průlomový. V bráně stojí jeden z nejlepších gólmanů soutěže Devan Dubnyk, v obraně se střídají zkušenosti a dozrávající mládí a útok je druhý nejsilnější v NHL. I proto se do toho v Minnesotě rozhodli bouchnout.

Za duo Hanzal - White získala Arizona volbu v 1. kole draftu 2017, ve 2. kole 2018 a ve 4. v roce 2019. Ta se ale v případě, že Wild v tomto play off postoupí do konferenčního finále změní na volbu ve 2. kole. NHL se letos výrazným způsobem vydala omlazovací cestou a taková cena tedy byla skutečně vysoká.

Uvědomělý generální manažer týmu se tak rozhodl udělat po přestupové uzávěrce přece jen ještě pár telefonátu. Obvolal několik amatérských skautů Minnesoty. „Tak si to představte, že jste skaut, a potom, co pět měsíců děláte svojí práci zjistíte, že váš tým právě vyměnil volbu v 1. kole," řekl Chuck Fletcher pro Star-Tribune.

A pak ještě pokračoval. „Polykáte další a další kilometry, soustředíte se na nejlepšího hráče, na toho, kterého váš tým chce brát v prvním kole. Tolik času strávíte odloučený od rodiny..."

Fletcher je v manažerském křesle už 24 sezon, práci amatérských skautů zná velmi dobře a ví, že je pro ně oceněním stoupnout si při volbě v 1. kole na podium vedle vybaného mladíka. Oni nejsou těmi skauty, co spí v nejlepších hotelech a chodí jen na ty vybrané zápasy. Tihle mají trochu náročnější a těžší režim.

Asistent generálního manažera Brent Flahr, který má draftování Minnesoty pod palcem ví, že skauti tuto filozofii chápou. „Oni přece taky chtějí vyhrát Stanley Cup," dodává Flahr. „Získat hráče, jako je Hanzal, kterého chce každý, je skvělé. Hlavně když vezmete v potaz, že jsme nemuseli obětovat žádného talentovaného mladíka," chválil si trejd Flahr.

Minnesota si tak se svým pevným hráčským jádrem a několika dospívajícími mladíky v záloze mohla takový tah dovolit. „Každý rok to nejde, ale letos jsme cítili, že je ta pravá chvíle zariskovat," rázně sdělil Flahr.

Příští týdny ukážou.