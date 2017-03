Do zbroje! Golden Knights mají prvního hráče, řeší Neuvirtha i Mrázka

Kdo si počká... Od draftu Reida Dukea do NHL uplynuly čtyři roky, nikdo ho nechtěl, a tak se stal během svého působení ve Western Hockey League nechráněným volným agentem. V pondělí se ale mraky nad hlavou 21letého útočníka protrhaly, stal se historicky prvním hráčem Vegas Golden Knights. Nová organizace, která vstoupí do NHL od příští sezony, už intenzivně řeší i své brankoviště. A padají jména českých borců Michala Neuvirtha a Petra Mrázka.

Ale popořadě, od prvního hráče na soupisce. Duke, kterého v roce 2014 draftovala v šestém kole Minnesota, ale v NHL mu šanci nikdy nedala, podepsal s Vegas tříletý nováčkovský kontrakt v noci z pondělí na úterý.

"Jsem neuvěřitelně vzrušený, úplně mi došla slova," zajíkal se blahem v rozhovoru pro NHL.com rodák z Calgary, který je aktuálně nejproduktivnějším hráčem týmu Brandon Wheat Kings v nižší soutěži WHL, kde zaznamenal 67 bodů (35+32) v 54 zápasech. Wheat Kings do loňského srpna vlastnil, trénoval a vedl jako generální manažer Kelly McCrimmon, který je nyní asistentem generálního manažera týmu z Las Vegas.

"Pro můj hokejový růst byl Kelly nesmírným přínosem, to on mě přivedl do Brandonu, strašně mu dlužím. Je velkou součástí mé kariéry a jsem strašně šťastný, že s ním můžu sdílet tento moment," dodal 183 centimetrů vysoký centr nebo pravý křídelník.

O Dukeových kvalitách pohovořil i generální manažer Vegas George McPhee. "Duke představuje hodnoty, na kterých budou Golden Knights stát. Je talentovaný, má charakter a nikdy se nevzdává, i když všechno nejde podle plánů. Sledovali jsme ho více než rok a jsme opravdu šťastní, že právě on je naším prvním podepsaným hokejistou," dodal GM, který stejnou roli zastával mezi roky 1997 až 2014 ve Washingtonu.

There's a lot to be said about Reid Duke. But we'll just let his moves speak for themselves🏒🥅#BoldInGold pic.twitter.com/wpPj44RfXV — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 7. března 2017





Duke, který má ještě staršího 23letého bratra Kellyho, nedraftovaného hokejistu, ve 306 utkáních WHL nasbíral 250 kanadských bodů (113+137). Kromě Brandonu válel i v Lethbridge.

"Je to těžké přicházet jako volný hráč, někteří na vás můžou koukat skrz prsty. Ale já to beru jako požehnání, jsem Vegas za tu šanci nesmírně vděčný a maximálně vzrušený, co naše první sezona přinese," zakončil Duke, který se v minulých letech účastnil předsezonních kempů Montrealu a New York Rangers.

Obsadí brankoviště Vegas český gólman?

Kádr pro premiérovou sezonu v NHL budou Golden Knights tvořit především během červnového rozšiřovacího draftu, kdy si budou vybírat z nechráněných hráčů zbylých 30 klubů NHL. Každé organizaci budou moci vyfouknout jednoho hráče, své největší hvězdy si ale kluby budou moci chránit.

Jak? Dvěma způsoby. Za A, můžou si ponechat sedm útočníků, tři obránce a jednoho brankáře. Za B, pod ochranu si vezmou osm hráčů (obránci+forvardi) a jednoho brankáře. K mání pro Golden Knights nebudou také hráči, kteří mají ve svých klubech první nebo druhý rok profesionální smlouvy, ani nepodepsané volby draftu.

O spekulace ale už teď není nouze, skloňuje se zejména brankářský post. Horkým kandidátem na jedničku je dle NHL.com Marc-André Fleury z Pittsburghu. V Penguins je ve stínu mladšího Matta Murrayho, který tým dovedl v loňské sezoně ke Stanley Cupu, za což si v říjnu vysloužil nový tříletý kontrakt.

Náhradník Fleury, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, má sice ve smlouvě zakotvenou klauzuli o nevyměnitelnosti, ale v případě zájmu ji sám může zrušit a přesunout se do slunné Nevady.

Hodně se skloňuje i jméno zázračného německého náhradníka ve Washingtonu Phillipa Grubauera. Neotřesitelným starterem je sice Braden Holtby, ale pokud 25letý rodák z Rosenheimu dostal šanci, zazářil. Zatím v sezoně odchytal 18 utkání s úspěšností zákroků 92.8% (sedmé místo v NHL) a průměrem gólů na utkání 2.04 (čtvrté místo v NHL).

Velkým plusem pro případné angažování Grubauera je Dave Prior, muž, který se ve Vegas bude starat o gólmany. Právě on byl totiž u Capitals koučem gólmanů, když klub z hlavního města v roce 2010 Grubauera draftoval.

Další alternativy pro bránu Vegas jsou Fin Joonas Korpisalo, dvojka v Columbusu, jeho krajan Antti Raanta, náhradní gólman v Rangers, nebo veterán a spoluhráč Jaromíra Jágra na Floridě Roberto Luongo. A konečně také dva Češi. Svízelnou situaci bude řešit Detroit, který v letošní sezoně točí tři brankáře Jimmyho Howarda, Jareda Coreaua a Petra Mrázka.

„Každý z našich brankářů má své. Petr úspěšnou minulost, Howard zkušenosti a Coreau výšku skoro dva metry, což je dnešní trend NHL. Důležité ale je zastavovat puky a někdo z nich za to musí vzít," řekl 27. února v rozhovoru pro Sport Jiří Fischer, který má za úkol najít nové hráče pro Detroit Red Wings. Koho budou Red Wings krýt ale neprozradil.

Šanci navléknout dres se zlatou rytířskou přilbicí na hrudi má údajně i Michal Neuvirth, který do Washingtonu přišel také za působení Davea Priora. Rodák z Ústí sice s vedením Flyers uzavřel na konci února novou dvouletou smlouvu, která mu zajišťuje celkový příjem pět milionů dolarů, kontrakt ale vstoupí v platnost až po této sezoně, kdy se měl osmadvacetiletý Neuvirth stát nechráněným volným hráčem.

Philadelphia má každopádně jasnou jedničku ve Steve Masonovi a pozici dvojky může plnit nováček Anthony Stolarz.