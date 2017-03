Životní ranou naštval Gudas gólmana, trefil i kostku a baví internet

Chytře vystihl moment, vypíchnul puk soupeři, pak si najel do střelecké pozice a milimetrově přesnou ranou zavěsil za rameno urostlého brankáře Buffala. Takhle vypadal gól drsňáka Radko Gudase. Bek Philadelphie přidal také dvě nahrávky a parádních pět kladných bodů do statistiky +/- a má za sebou jeden z nejlepších zápasů kariéry. A aby těch highlightů nebylo málo, také se mu podařilo trefit kostku nad ledem.

Stodvaadevadesát centimetrů vysoký brankář Robin Lehner se v šatně ošíval a nelíbilo se mu, jak za jeho mohutných téměř 110 kilogramů váhy zaplula rána od Radko Gudase. Od muže, který díky loňskému střetu s mladíkem Danielem Catenaccim není u Sabres zrovna favoritem publika.

„Tohle byla rána jeho života, dobře pro něj. Ale stejně bych ji rád chytil," řekl švédský tvrďák po utkání pro Buffalo News. Z prohry 3:6 byl zklamaný, stejně jako celý tým. A snad všichni fanoušci. Sezona se nevyvíjí podle představ a pokud vše půjde podle současného plánu, Sabres dosáhnou na 81 bodů. Stejně jako před rokem, takže žádný progres...

VIDEO: Souhrn zápasu Buffalo - Philadelphia

A co hůř, klub dělá stále stejné hrubky. Co na tom, že mladá hvězda Jack Eichel zaznamenala tři body, když první gól Flyers jde za ním. Probíjet se sám přes tři hráče není snadné... „To se nám rychle vrátilo zpátky. Flyers šli do vedení a naše hra s pukem byla mizerná," kroutil hlavou trenér Dan Bylsma.

To v šatně hostí bylo veseleji, vstřelit šest branek, to je ve Philadelphii téměř svátek. Naposledy se takhle zadařilo 8. prosince proti Edmontonu, tým postavený kolem útočného dua Claude Giroux - Jakub Voráček se na góly většinou dost nadře. Tentokrát ale pomohly útoky, které by spíš měly jen příspívat, ne zápasy útočně táhnout.

A k tomu přidejte perfektní výkon Gudase, který podruhé v kariéře dosáhl na tři body v jednom utkání a byl nadšený. „Baví mě, když přispěji týmu i v útoku. Je to pak pro mě výjimečný zápas," sdělil po utkání šestadvacetiletý obránce.

VIDEO: Přesnou ranou zvýšil Gudas na 2:1

A příspěvky každé formace teď mužstvo skutečně nutně potřebuje. Do konce základní části chybí sedmnáct utkání a boj o postupové příčky je ve Východní konferenci skutečně těsný. Flyers díky vítězství ztrácí tři body na osmičku.

„Každý zápas už pro nás je jako zápas play off, takže dnešní body byly skutečně důležité," vysvětlil pro philly.com Gudas, zvolený druhou hvězdou zápasu hned za kapitánem Claudem Girouxem.

A Philadelphii tenhle tlak zatím funguje, vyhrála potřetí z posledních čtyř zápasů. Čas je tak i na humor a v hlavní roli byl v úterý opět Gudas. A to díky svému nahození, které trefilo kostku nad ledem. Vtipálci na sociálních sítích se toho okamžitě chytili.

Radko Gudas hits everything... even the scoreboard. And he's enjoying it. pic.twitter.com/UGnuA6fxwl — Sons of Penn (@SonsofPenn) March 8, 2017

Wow Gudas just drilled the scoreboard in Buffalo so hard that this happened pic.twitter.com/9hw2OCuU0L — Jackie Treehorn (@BeerMeABeer) March 8, 2017