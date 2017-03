Zraněný Pavelec: Kariéru chci dohrát v NHL. Připustil i konec v létě

Ležel na gauči a koukal na fotbalovou Ligu mistrů. „Škoda, že tady zrovna nedávají Barcu,“ říkal Ondřej Pavelec do telefonu, když sledoval jiný úterní šlágr Dortmund-Benfica. Na hokej musí v nejbližších týdnech zapomenout.

Jak to s vámi vypadá?

„Je čtvrtý den po zákroku, už jsem se byl podívat na zimáku, trošku jsem si zacvičil, ale na velké vyskakování to není. Rehabilitace nějaký čas zabere.“

Už tušíte, jak dlouho bude trvat?

„U hráčů v poli zabere dva tři týdny, jenže u nás brankářů o dost víc. Útočník si vezme z obou stran zpevněnou ortézu, a i když to není úplně ideální, jde na to. Ale gólmani dělají jiné pohyby. Dokud nejsou stoprocentně fit, do branky jít nemůžou. Takže uvidíme. Budou to minimálně čtyři týdny.“

Zranil jste se osmého února v utkání s Minnesotou, přesto to vypadalo, že se to lepší a brzy znovu naskočíte do zápasu. Nepřekvapilo vás, že jste nakonec musel na operaci?

„Nejdříve jsme se domluvili, že počkáme a zkusíme rehabilitaci, abych mohl být brzo zpátky v akci. Čekali jsme, pauza mi pomohla, už jsem byl skoro připravený znovu hrát. Jenže najednou se problémy vrátily. Takže jsme se s doktorem shodli, že není na co čekat a půjdu na ten zákrok.“

Neříkáte si, jaký máte pech?

„Takhle to neberu. V kariéře jsem byl docela zdravý, jsou daleko horší věci. Není to tak, že by to byla nějaká velká operace, která by mě vyřadila na dlouho. Zranění ke sportu patří, nedělám si toho hlavu.“

Spíš jsem to vztahoval celkově k sezoně. Nejdříve farma, potom tohle.

„Člověk si nevybere, prostě se to takhle semlelo.“

Nebojíte se toho, že už si v sezoně nezachytáte? Základní část končí osmého dubna, tedy za měsíc.

„Pokud to nestihnu, nedá se nic dělat. Jsou horší věci na světě. Budu rád, když se ještě dostanu do branky, ale musím se dát do pořádku, to je hlavní. Koleno je přednější, zdraví mám jenom jedno. Určitě nebudu pospíchat. Dokud nebudu na sto procent nachystaný, do branky nevlezu. Bude záležet na kolenu, ne na mně. Když to neklapne, svět se nezboří."

Po sezoně vám končí smlouva, nepřepadly vás myšlenky, že by to mohl být váš definitivní konec v NHL?

„Po nějakých pěti letech nebudu mít kontrakt, to je pravda. Ale jak už jsem říkal - opravdu teď neřeším, co bude. Není to tak, že bych z toho byl přešlý. Beru to stejně, jako když mě poslali na farmu nebo pak povolali nahoru. Prostě jako fakt. Uvidíme, co bude. Jestli v létě někde podepíšu, kdo bude mít zájem. Nechávám tomu volný průběh.“

Jinde než v NHL hrát nechci!

Opravdu nepůsobíte, že jste ze své situace vystresovaný.

„Jasně, že ne. Jsou daleko horší věci, s kterými se lidi potýkají. Možná to zní divně, spousta jiných hráčů by to řešila víc než já, ale co přijde, to přijde. Kdybych se teď nervoval z toho, co se stane někdy v červenci, moc daleko bych nedošel. Bude mi třicet, uvidíme, jestli přijdou nějaké nabídky, jestli vůbec ještě budu hrát.“

Předpokládám ale, že NHL zůstává pro vás prioritou?

„Určitě ano. Už dřív jsem řekl, že pokud budu končit kariéru, tak v NHL. Jinde hrát nechci, návrat do Evropy nehrozí, ani jsem o tom nepřemýšlel. Pokud budu chtít hrát a bude šance v NHL, tak jedině tam. V tom mám jasno.“

Takže věříte, že tohle pro vás není konečná?

„Opravdu nevím, co bude. Je brzo to řešit.“

Můžete ale být spokojený s tím, jak vám vyšly poslední zápasy, že? Ukázal jste, že na NHL ještě máte.

„To je příjemný. Sám sobě jsem si nepotřeboval nic dokazovat, věděl jsem, že v NHL můžu chytat. Každopádně je příjemnější, že se nám docela dařilo, než kdybych tam vlezl, dvakrát jsme vyhořeli a já už bych se do branky nedostal... Takže pokud jde o budoucnost, každá výhra je dobrá. Uvidíme, jestli to bude mít nějaký vliv.“

Je vůbec možné, abyste po sezoně v týmu Jets pokračoval?

„Jsem realista a dokážu poznat, jaké jsou možnosti. Takže si nemyslím, že bych tady zůstal. Každý opakuje klišé, že se může stát cokoliv, ale když mě nevyměnili do konce uzávěrky přestupů, ani se vůbec nejednalo o smlouvě, tak si nemyslím, že bych zůstal. Mají mladé kluky.“

Takže jedině doufat, že tým postoupí do play off, abyste dres Jets ještě oblékl.

„Když dohrají základní část beze mě a dostanou se dál, tak nevím, jestli je ještě šance si zachytat. Nevím, jestli by mě tam pustili. Nemá cenu předbíhat. Teď řeším jenom to, abych se dal zdravotně do pořádku.“