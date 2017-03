Jágr dal krásný gól, Florida propadla ve třetí třetině. Hanzal přihrával

Jágr se prosadil ve 32. minutě, kdy se protáhl podél zadního mantinelu, vybruslil zpoza branky a rychlou střelou švihem překvapil gólmana Darcyho Kuempera. Pětačtyřicetiletý český veterán tak po 61 sekundách odpověděl na třetí gól Minnesoty a vyrovnal na 3:3.

VIDEO: Podívejte se na povedenou akci Jaromíra Jágra

V úvodu třetí třetiny byl Jágr na ledě u toho, když se Panteři dostali do vedení 4:3. Brankář Devan Dubnyk, který po druhé přestávce nahradil Kuempera, nezvládl výjezd za branku pro nahozený puk, hokejkou jej srazil do hřiště a Aleksander Barkov kotouč pohodlně uklidil do odkryté klece.

Jenže už o minutu a půl později vyrovnal svým druhým gólem v utkání Eric Staal a pět minut před koncem základní hrací doby zařídil vítěznou trefu hostů Zach Parise. Panteři poté zkoušeli vyrovnat při power play, ale dvakrát inkasovali do prázdné branky.

NHL:

Columbus - Buffalo 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky: 7. D. Savard, 18. N. Foligno, 39. Gagner, 55. Jenner - 3. Rodrigues, 25. Gorges, 46. Ristolainen. Střely na branku: 39:32. Diváci: 17.530. Hvězdy zápasu: 1. Jenner, 2. Gagner, 3. D. Savard (všichni Columbus).

Detroit - Chicago 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 36. a 56. Tatar, 17. Ouellet, 20. Athanasiou - 5. Panarin, 40. Van Riemsdyk. Střely na branku: 29:26. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Howard, 2. Tatar, 3. Nyquist (všichni Detroit).

Edmonton - Pittsburgh 2:3 po sam. nájezdech (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 25. Desharnais, 53. McDavid - 6. Bonino, 18. Malkin, rozhodující sam. nájezd Kessel. Střely na branku: 43:30. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Fleury (Pittsburgh), 3. Talbot (Edmonton).

St. Louis - Anaheim 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Branky: 1. Tarasenko, 25. Reaves, 41. Stastny, 60. Edmundson - 12. Rakell, 19. Wagner, 50. Silfverberg. Střely na branku: 35:26. Diváci: 19.358. Hvězdy zápasu: 1. Edmundson, 2. Stastny (oba St. Louis), 3. Rakell (Anaheim).

Florida - Minnesota 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)

Branky: 15. Marchessault, 19. Pysyk, 32. Jágr, 43. Barkov - 29. a 46. E. Staal, 8. Zucker, 31. Pominville (Hanzal), 55. Parise, 59. Mikael Granlund, 60. Coyle. Střely na branku: 40:46. Diváci: 16.232. Hvězdy zápasu: 1. Parise, 2. E. Staal (oba Minnesota), 3. Pysyk (Florida).