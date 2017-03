Florida si kope hrob, Jágrův útok končí. Do kabiny musel manažer

Takhle se nebojuje o play off, takhle se s nadstavbovou částí loučí. Fatální závěrečná perioda, kdy Florida v noci ztratila vedení 4:3 a prohrála s Minnesotou doma v BB&T Center 4:7, prohloubila krizi, do které Panthers zabředli. Jaromír Jágr, který jednou proti Wild skóroval, a jeho parťáci si připsali čtvrtou porážku v řadě a sedmou z posledních osmi zápasů. V bojích o Stanley Cup je může vidět asi jen snílek po slušném flámu, ale klub to nebalí a dál věří v zázrak.

Wild šli do utkání z pozice druhého nejlepšího týmu NHL za suverénním Washingtonem, poslední dvě bitvy se St. Louis (1:2) a Tampou (1:4) ale prohrály. Panthers jako správné šelmy větřily šanci, domácí led chtěly konečně přetavit ve výhodu.

Nestalo se, Florida padla 4:7 a vniveč přišel i krásný gól Jaromíra Jágra, který ve 32. minutě obelstil tři protihráče, objel branku a pohotovou střelou zaskočil brankáře Darcyho Kuempera. Pro 26letého kanadského gólmana to byl poslední inkasovaný gól v utkání, od třetí třetiny jej nahradila jednička Devan Dubnyk.

Český veterán odehrál proti Minnesotě jen 13 minut a 35 sekund, což je druhá nejmenší porce od začátku sezony. Přesto pětkrát vystřelil na branku a byl na ledě u tří vstřelených a dvou inkasovaných gólů.

"Co vám na to mám říct, je to frustrující, strašně frustrující," říkal novinářům po utkání obránce Panthers Mark Pysyk. "Utkání se mohlo vyvíjet úplně jinak, byli jsme blízko dvěma bodům, ale zase končíme poraženi. Pokud nevyhrajeme příští dva zápasy, budeme mít velké problémy," byl si vědom autor jedné branky.

Pravdu děl, Panthers jsou na šikmé ploše, po euforické první polovině února, kdy tým ze Sunrise vyhrál šest ze sedmi utkání (z toho pět výher bylo na soupeřových kluzištích) přišel zmar. Při sedmi direktech, které dopadly na tvář Panthers v posledních osmi zápasech, vstřelili svěřenci Toma Rowea jen 17 branek.

"Máme smůlu, hrajeme dobře, dnes proti Wild dokonce hodně dobře. Chlapci opravdu tvrdě makali, zradilo nás několik nešťastných odrazů puků," odmítal kritiku v rozhovoru pro Sun Sentinel kouč Tom Rowe.

Do kabiny musel i GM Dale Tallon

Panthers jsou ve Východní konferenci aktuálně na 12. místě a na play off ztrácí šest bodů. Pomyslným hřebíkem do rakve je absence brankářské jedničky Roberta Luonga, který je už čtyři zápasy mimo hru se zraněním v dolní části těla. Do konce zbývá odehrát Floridě šestnáct duelů.

"Útočná fáze nám nejde, to je pravda. Proti Minnesotě jsme zase vyhořeli v obraně, dovolili jsme jim 46 střel na branku, to je strašně moc. Prostě neděláme věc dobře, proto prohráváme. Pokud ale bude sebemenší šance na play off, zkusíme to urvat. Věřím, že cestu, jak vítězit, znovu nejdeme," snažil se být pozitivní v rozhovoru pro NHL.com útočník Jonathan Marchessault.

Od čeho se ale odrazit? Elitní útok nešlapal, a kouč Tom Rowe Jágra, Aleksandra Barkova a Jonathana Huberdeaua rozdělil. K Jágrovi se posunul Reilly Smith, Huberdeau bruslil s Vincentem Trocheckem a Coltonem Sceviourem.

Naději do sobotní megadůležité bitvy s divizním rivalem Tampou (Lightning mají aktuálně o dva body více a ve Východní konferenci jsou desátí) skýtají alespoň oslabení. Panthers v nich jsou nejlepší v celé NHL, v posledních 12 utkáních ubránili 29 z 29 přesilovek soupeře (včetně tří přesilových her Wild) a úspěšnost mají neuvěřitelných 86.6%.

"Tampa a úterní zápas s Torontem jsou pro nás naprosto klíčové duely. Kluci mají na to, aby oba zápasy vyhráli," řekl pro Sun Sentinel Rowe a promluvil i o tom, proč do kabiny musel šéf hokejových operací na Floridě a generální manažer Dale Tallon.

"Sám jsem ho pozval, aby k týmu promluvil. Jsme v krizi, nejde nám to, bylo potřeba, aby v kabině zazněl další povzbudivý hlas. Byl to dobrý mítink, Dale se vyjádřil ke všemu, od systému až ke složení formací. Kluci ví, že jim vedení stále věří, že play off jsou schopni udělat," uzavřel Rowe.

