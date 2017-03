Zázrak z ruiny. Proč Calgary pálí NHL? Rekord, muž v masce i posměch

Když velký šéf Pittsburghu Sidney Crosby vyrovnal v noci před koncem třetí třetiny ve stařičkém stánku Scotiabank Saddledome na 3:3, jen odvrátil nevyhnutelné. Vy to nevíte? Calgary se momentálně nedají porazit, v NHL není týmu, který by měl lepší formu. Flames díky vítěznému nájezdu Krise Versteega vyhráli podesáté v řadě a vyrovnali tak 39 let starý rekord organizace. Před sezonou vysmívaný tým se valí do play off a stává se černým koněm pro boje o Stanley Cup. A celá Kanada vrní blahem.

V nočním zápase se od Plamenů nechal sežehnout i druhý nejlepší mančaft NHL Pittsburgh, bod za prohru 3:4 po nájezdech byl ještě hodně plusový, do prodloužení a následných nájezdů nasměroval duel až 211 vteřin před klaksonem svým 35. gólem v sezoně kapitán Penguins Sidney Crosby.

"Musíme být s bodem spokojeni, hráli jsme na ledě týmu, který hraje ve famózní formě, je to pro nás dobrý bod ze zápasu, který odehrály dva super týmy v super tempu. Muselo se to líbit," říkal po duelu na tiskové konferenci kouč hostů Mike Sullivan.

Calgary naposledy prohrálo 18. února 1:2 v prodloužení s Vancouverem, následovaly vítězství nad Nashvillem (6:5 v prodloužení), Tampou (3:2), Floridou (4:2), Carolinou (3:1) a Los Angeles (2:1 v prodloužení). Nuda? A to jsme teprve v půlce, Flames skalpovali následně i Detroit (3:2 v prodloužení), Islanders (5:2), Montreal (5:0), Winnipeg (3:0) a naposledy Pittsburgh (4:3 po nájezdech).

"Rád se zúčastňuji zápasů, kde se přepisuje historie, ale samozřejmě bych byl radši, kdybychom vyhráli. Ale před Calgary musím smeknout, hrají úžasný hokej," říkal do TV kamer v šatně po zápase Crosby.

Desátým vítězstvím v řadě Flames vyrovnali klubový rekord z roku 1978, který získali ještě pod hlavičkou Atlanty Flames. "Říkali mi, že ten rekord udělali sedm, osm let předtím, než jsem se narodil. Je opravdu silné být součástí takovýchto věcí," rozprávěl před novináři Kris Versteeg, který kromě vítězného nájezdu přidal proti Penguins ještě dvě asistence.

"Naším prvotním cílem je samozřejmě dostat se po minulé zpackané sezoně do play off, ale pokud na této cestě budeme překonávat podobné milníky, určitě se zlobit nebudeme," doplnil 30letý útočník a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Kromě Versteega desátou výhru řídili především brankář a autor 32 zákroků Brian Elliot a střelci Deryk Engelland, Dennis Wideman a Johnny Gaudreau. Především branka 23letého Američana, kterému se po vzoru Gordieho Howea přezdívá "Johny Hockey", byla dechberoucí. Prostě úžasná!

Calgary se díky šňůře deseti výher stalo v letošní sezoně čtvrtým týmem, který něco podobného dokázal. Na vlně se letos vezl Columbus (16 vítězství v řadě), Minnesota (12 výher) a Philadelphia (10 vítězství).

VIDEO: Podívejte na krásný gól Johnny Gaudreaua

"Původně jsem chtěl puk jen zavést do pásma a pak to nějak rozdat svým spoluhráčům, ale skončilo to úplně jinak. Viděl jsem, že gólman Fleury je hodně vyjetý na své bližší tyči, tak jsem obkroužil branku a skóroval,“ popsal svou branku Gaudreau.

Z vysmívaného týmu černým koněm pro Stanley Cup

Kdybyste před sezonou i z jejího kraje před zámořskými experty pasovali na play off právě Calgary, klepali by si na čelo. Ti zdrženlivější z nich, jiní by smíchem padli ze židlí a odkazovali by na historickou bilanci. V posledních sedmi letech hráli Flames play off jen jednou, v sezoně 2014/15 porazili v prvním kole překvapivě rivala z Vancouveru 4:2 na zápasy, aby následně skončili na hokejkách Anaheimu, v sérii ztekli 1:4.

A loňská sezona? Bídná, tým z Alberty skončil v Pacifické divizi až pátý se ziskem 77 bodů z 82 zápasů. Pro srovnání nyní, třináct utkání před koncem základní části, mají Flames 82 bodů a jsou desátým nejlepším týmem v soutěži a celkově bodovali už ve 12. utkání v řadě.

"Ta sezona je trošku horská dráha, byli jsme hodně dole, teď naopak létáme v oblacích," výstižně popsala situaci brankářská jednička klubu Brian Elliot, který do Kanady zamířil před sezonou ze St. Louis. A začátek měl zkušený 31letý brankář na nové adrese tristní, ostatně stejně jako celý tým. Ze šesti utkání na startu sezony vyhrálo Calgary jediný. Pak se začala karta obracet.

"Víme, čím jsme si prošli, teď ale máme dostatek sebevědomí na to, abychom se do play off dostali. Víme, jak vítězit a naše série je toho důkazem," hlásil Elliot pro NHL.com.

"Za poslední dva měsíce jsme šli ohromně nahoru, doufám, že si tu vzestupnou tendenci udržíme do konce sezony. Zápasy, jako je tento nebo byla výhra nad Montrealem 5:0, jsou důkazem a razítkem na naši hru, že to není náhoda. My víme, že jsme dobrý hokejový tým, teď to poznává celá NHL, naše víra v naše schopnosti je strašně důležitou součástí našeho projevu na ledě. Před sezonou se nám posmívali a my jim nyní zavíráme ústa. Užíváme si to, přeci jen úřadující šampiony Stanley Cupu neporážíte každý den," hlásil v rozhovoru pro klubový web kouč Plamenů Glen Gulutzan.

Za zázrakem stojí brankář, domácí tvrz i Frolík

A komu vděčí Calgary za současný opojný rauš? Už zmiňovaný brankář Elliot chytá v úžasné fazoně, v posledních patnácti startech třináctkrát zvítězil a jen jednou prohrál v základní hrací době. Navíc má fantastická čísla, průměr gólu na utkání stlačil na 1.93 a úspěšnost zákroku vyšrouboval na 93.4%.

Lídrem ofenzivy je jednoznačně Johnny Gaudreau, v posledních 10 utkáních nasbíral rodák z New Jersey čtrnáct bodů za čtyři góly a deset asistencí. Flames ale bodovou produkci rozdělují rovnoměrně, Gaudreau je sice se 49 body nejproduktivnějším hráčem týmu, ale v bodování NHL je až na konci páté desítky. Hodně vidět je i jediný Čech na soupisce Michael Frolík, letos má slušnou bilanci 69 zápasů a 41 bodů.

A v neposlední řadě důležitým prvkem hry Calgary je i domácí prostředí, arena Scotiabank Saddledome patří k nejméně oblíbeným a nejstarším stánkům v NHL. Aby ne, její historie už je pořádně vousatá, stadion pro 19 289 diváků byl postaven v roce 1983.

Kromě Flames, kteří tu hráli v letech 1983, 1989 a 2004 tři finále Stanley Cupu, v Saddledome sídlí i Calgary Hitmen hrající Western Hockey League a Calgary Roughnecks, účastník nejvyšší lakrosové ligy NLL. Flames v ní letos získali 40 bodů ze svých 82.

"Její provoz je ohromně nákladný, hala musí generovat zisky, což Saddledome nedělá. Musím říci, že už nedočkavě vyhlížíme novou arenu, ta stávající je nejhorší v NHL, je to taková ruina, zle se na ní podepsali i povodně v roce v roce 2013," nechal se před rokem slyšet v rozhovoru pro Calgary Herald šéf hokejových operací u Flames Brian Burke. Projekty a studie na novou halu s názvem Calgary nEXT arena - stadium už existují.

Nová arena je písní budoucnosti, přítomnost je žhavější než hořící "céčko", které má organizace ve znaku. Calgary je na nohou a stejně tak celá hokejová Kanada. Po minulé sezoně, kdy si o Stanley Cup po 45 letech nezahrál žádný kanadský tým, je letošní ročník zatím zázračný balzám na zjitřenou duši mekky hokeje. Na play off je kromě Calgary i Edmonton, Toronto, Montreal i Ottawa.

VIDEO: Podívejte se na sestřih utkání Calgary s Pittsburghem