Florida zabrala, ale Jágr nechápal. Na trestné odmával rozhodčího

Střihnout si takhle v březnu sérii pěti porážek ve chvíli, kdy se bojuje o play off, není nic příjemného. Florida to přesto zkusila a teď musí nahánět každý bodík. Odhodlání hráčů Panthers odneslo Toronto, které si domů do Kanady veze prohru 2:7. Maple Leafs sice zastavili Jaromíra Jágra, ale nepohlídali ostatní borce, například Thomase Vaneka. Jeho čtyři nahrávky mluví za vše.