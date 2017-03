ONLINE: Pittsburgh - Florida 2:0. Jágr a spol. ztrácí, udeřil Crosby

ONLINE | Základní část NHL míří do finiše a mezi týmy, bojující o postup do play off, patří také Florida s Jaromírem Jágrem. Mužstvo legendárního útočníka tedy potřebuje každý bod a o další bojuje na ledě Pittsburghu, kde to český útočník dobře zná. Utkání startuje v 18 hodin a jeho průběh můžete sledovat ONLINE na iSport.cz! Ve stejný čas pak začíná souboj New Jersey s Columbusem, v němž hrají Pavel Zacha i Lukáš Sedlák.