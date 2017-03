Legendy smekly před Vrbatou. Co kanonýrovi vzkazují Sakic či Francis?

Do NHL vstoupil rodák z Mladé Boleslavi v roce 2001 v barvách Colorada a postupně hrál také za Carolinu, Chicago, Arizonu, Tampu Bay či Vancouver. Osobností, se kterými se potkal na jednom ledě je skutečně mnoho. Důkaz?

U Avalanche potkal Petera Forsberga, Joe Sakica a Patricka Roye, v Carolině Rona Francise, Roda Brind´Amoura a Erica Staala, v Chicagu Patricka Sharpa, Nikolaje Chabibulina a Duncana Keitha, v Tampě Stevena Stamkose, Martina St.Louise a Vincenta Lecavaliera, ve Vancouveru bratry Sediny, nebo Ryana Millera a v Arizoně... tam je zkrátka doma.

Poprvé dres Coyotes oblékl v roce 2007, pak se do svého srdcového působiště ještě dvakrát vrátil. Hodně se spekulovalo o jeho přesunu během nedávné přestupové uzávěrky, ale vypadalo to, že Vrbata je vlastně rád, že k němu nedošlo.

V rozhovoru se zámořskými žurnalisty krátce nakousl téma konce kariéry, z jeho pozice nejproduktivnějšího hráče Coyotes v sezoně ale stále je cítit, že by to bylo brzy. Už takhle se ale má za čím ohlížet a slova bývalých spoluhráčů ho musela ve speciálním medailonku potěšit.

Daniel: Gratuluji k tisícímu zápasu v NHL, je to krásný milník.

Henrik: I když podle toho, jak staře vypadáš, jsme si mysleli, že už těch zápasů máš aspoň 1200.

Bylo mi potěšením hrát v Carolině vedle tebe. Tisíc utkání v NHL v této době je hodně solidní úspěch, není jednoduché na takové číslo dosáhout. Přeji ti jich ještě mnoho.

Tisíc zápasů, to je krásný počin. Ne moc hokejistů NHL může říct, že něčeho takového dosáhlo a že se může pochlubit kariérou, jako je ta tvá. Pro mě bylo ctí být tvým spoluhráčem. Jsem rád, že jsem mohl sledovat začátek tvé kariéry a postupně se dívat, čeho všeho jsi dosáhl. Gratuluji.

Gratuluju Vrby, mám z tebe ohromnou radost a těší mě, že spolu můžeme hrát tak dlouho, je to pro mě skutečně pocta. Jsi absolutní profesionál, ten nejlepší střelec, se kterým jsem kdy hrál. Jsem rád, že tě znám, a že jsi takový, jaký jsi.

