Konečně zase v NHL! Michálek počítá s koncem, nakopne Nosek Detroit?

Čtyřiadvacetiletý Nosek působí v organizaci Detroitu už třetím rokem a letošní sezona je pro něj z hlediska bodů nejvydařenější. V devětačtyřiceti utkáních nasbíral 40 bodů. Přesto musel zatnout zuby, a i když na farmě v Grand Rapids patřil k nejlepším, takřka celý ročník čekal. NHL si mezitím zkusilo několik jeho spoluhráčů, Nosek ale dál poctivě sbíral zkušenosti než povolávací rozkaz přišel.

Premiéru v sezoně a svůj sedmý zápas NHL odehrál proti Buffalu a byl vidět. S šesti střeleckými pokusy byl nejaktivnějším mužem obou týmů a svou vytíženost si chválil. „Důvěra trenéra člověku obrovsky pomůže, na ledě se pak hned můžete chovat sebevědoměji," sdělil mistr české soutěže z roku 2012 pro freep.com.

Kouč Jeff Blashill Noska zná, vedl ho již dříve v AHL. Moc dobře tedy ví, co dokáže a do jakých situací je vhodné rodáka z Pardubic nasadit. Na farmě se skutečně vypracoval, jeho fyzická příprava je příkladná a kromě ofenzivy vyniká také v obranné činnosti. To všechno Blashill viděl.

„Když jste mladý hráč a povolají vás do prvního týmu, je důležité trenéra o svých přednostech přesvědčit. Nosymu se to povedlo, dneska odvedl spoustu dobré práce," chválil po porážce 1:2 s Buffalem jediný úspěšný střelec Red Wings Tomáš Tatar.

Chvála na něj nakonec přišla také od šéfa střídačky, a to je velké plus. Detroit se poprvé po mnoha letech vyhne bojům o Stanley Cup a tradiční mužstvo čeká přestavba. Nosek by mohl být jednou z nových tváří, která Red Wings znovu pomůže nahoru. Na farmě už svůj přínos předvedl, teď zbývá potvrdit všechno o úroveň výš.

„Vždycky jsem chtěl být tím typem hráče, který zvládne přesilovky, oslabení, prostě všechno. V Grand Rapids teď dostávám prostor, na ledě se cítím lépe a myslím, že to je vidět," dodal. Kontrakt s klubem má i na další rok, šanci začít v prvním týmu určitě dostane.

Michálek byl nadšený, ale počítá s koncem

Euforie z prvního startu v ročníku nemusí čekat jen na mladíky, o deset let starší Zbyněk Michálek měl radost téměř stejnou. Mnoha velkými bitvami oprýskaného borce vedení mužstva před sezonou bez jakéhokoliv váhání odeslalo na farmu, ani ho nepotřebovalo zkoušet v přípravě a účastníka Světového poháru vrhlo do dumání nad koncem kariéry.

Mastit AHL v tomto věku není žádná velká zábava, těžko se Michálkovi divit, ale ani on to nevzdal a v úterý naskočil na ledě Nashvillu. Odehrál necelých šestnáct minut a jako jediný z obránců Coyotes si nepřipsal žádný záporný bod.

„Byla to zábava. Atmosféra v hale byla bezvadná a já jsem se snažil si všechno maximálně užít. Škoda jen, že jsme nevyhráli, ale jsem rád, že jsem zase v NHL," vykládal spokojeně pro AZ-Central.

K ruce dostal o šestnáct let mladšího teenagera Jakoba Chychruna a předváděl to, na co u něj byli v NHL vždy zvyklí. Blokoval střely (rovnou tři), bojoval, prostě na ledě nechal duši. „Přesně to jsme od něj čekali," řekl trenér Dave Tippett.

Ačkoliv celý ročník strávil na farmě, kam se podíval poprvé od výlukové sezony 2004/05, necítí zášť. Michálek je totiž ten typ člověka, který jen tak něco nevzdá a i když se mu motivace v dresu Tusconu hledala těžko, nikdy nic neodflákl. „Já prostě takový nejsem. Zkrátka jsem makal a snažil se pomáhat mladým hráčům a jít příkladem," vysvětloval.

Co se bude dít, až za pár týdnů ročník pro Arizonu skončí, je ve hvězdách. O pokračování v kariéře se Michálek bude nejdříve radit s manželkou, ale sám už trochu tuší. „Tahle sezona by mohla ukončit mojí kariéru, minimálně v téhle lize," dodal. „A pokud jde o úplný konec, chci si ho užít."