Florida je v průšvihu. Musíme hrát pro Jágra a další veterány, nabádá kapitán

Třiadevadesát bodů je zhruba cifra, která bývá potřeba pro zajištění postupové pozice do play off NHL. Aby se na ni Florida dostala, musela by z příštích jedenácti zápasů hned deset vyhrát a člověk nemusí být zrovna statistický expert aby pochopil, že ta šance není zrovna vysoká. „Musíme sezonu ukončit jako tým a se ctí, pro naše veterány," řekl kapitán Derek MacKenzie.