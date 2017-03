Likvidátor Polák?! Rozzuřený soupeř i nevídaná chyba geniálního kouče

Jediná kaňka, která hyzdí noční důležitou výhru Toronta nad Columbusem (5:2), ukápla z pomyslného pera Romana Poláka. Český brousek zkraje třetí třetiny připíchnul na mantinel Olivera Bjorkstranda a za naražení na hrazení fásnul trest na pět minut plus do konce zápasu. Zákrok vyšrouboval do nepříčetnosti kouče domácích Johna Tortorellu, ve čtvrtek jej bude projednávat vedení soutěže. A kuriózní kiks udělal i šéf střídačky Toronta Mike Babcock.

K incidentu došlo po 55 vteřinách od startu třetí třetiny při vedení Maple Leafs 3:2. Polák dobruslil Bjorkstranda v rohu kluziště, 21letý dánský forvard zkusil s kotoučem zaseknout a se sníženým těžištěm klynči uniknout. Nepodařilo se, hlava pravého křídla Blue Jackets narazila při střetu na tvrzené sklo a tělo se sesunulo k zemi. Ošklivý pohled!

Bjorkstrand zůstal otřesený ležet na hrací ploše a led opustil za pomoci svých spoluhráčů. Do hry už se nevrátil a rozsah jeho zranění nebyl po utkání upřesněn. Domácí ale během dlouhé početní výhody jen jednou vystřelili na branku a nakonec podlehli Torontu 2:5. Maple Leafs si pojistili výhru dvěma góly v závěrečných pěti minutách.

VIDEO: Podívejte se na nešetrný zákrok Romana Poláka





Polákův zákrok rozběsnil kouče domácích Johna Tortorellu, který pořádně od plic vysvětlil sudím, co si o tvrdém střetu myslí.

John Tortorella let Tim Peel have it after Roman Polak boarded Oliver Bjorkstrand out of the game. pic.twitter.com/cXIJYyWdSF — The Cannon (@cbjcannon) March 23, 2017

Kanadský celek si kuriózně protáhl vyloučení Poláka o téměř další dvě minuty, protože trenér Mike Babcock neposlal místo ostravského rodáka nikoho na trestnou lavici. Pravidla při podobných vyšších trestech umožňují nechat jiného hráče pykat až od některého přerušení před vypršením trestu, jenže v Columbusu na žádné nedošlo.

Píšťalka sudích zazněla až 1:54 po vypršení trestu, kdy útočník Toronta Brian Boyle odehrál puk na střídačku soupeře.

"Už se to do konce mé trenérské kariéry nestane, už to nikdy neudělám. Na střídačce jsme se tomu smáli, ale nechci to zlehčovat, je to moje chyba. Na střídačce jsme já, dva asistenti a dalších patnáct hráčů, příště tam někoho pošleme. Ale naše bránění té přesilové hry bylo skvělé," řekl v rozhovoru pro Yahoo Sports Babcock.

"Co na to říct, bylo to trošku frustrující, hrát zbytečně skoro dvě minuty navíc oslabení. Byla to naše chyba," doplnil názor trenéra pro NHL.com útočník Nazem Kadri.

Maple Leafs se vítězstvím posunuli na třetí místo v Atlantické divizi, ve Východní konferenci drží sedmé místo a směřují do play off.