Osudy hvězd. Crosby useknul kus prstu, Ovečkin bruslil pro charitu

Pittsburgh i Washington mají jistotu, v play off NHL ani letos nebudou tyto supersilné týmy chybět. V nočních zápasech byli hodně vidět hvězdní kapitáni obou celků, Sidney Crosby hraniční sekerou usekl soupeři kus prstu, Alexandr Ovečkin nastoupil na warm-up s bruslemi ozdobenými ruskou a americkou vlajkou.

Penguins si v Ottawě vylámali zuby na vynikajícím brankáři Mikeu Condonovi, autoru 34 úspěšných zákroků, a po nájezdech prohráli 1:2. Vítěznou trefu zaznamenal Kyle Turris.

Nejvyhrocenější moment defenzivně vedeného utkání přišel šest minut před první sirénou. Obránce Senators Marc Methot zavážel puk do útočného pásma, když schytal přes ruce drsnou sekeru od Sidney Crosbyho.

Methot se jal si s kanadským útočníkem situaci okamžitě vztekle vyříkávat. Když pak člen prvního obranného páru Ottawy vytáhl zkrvavený prst z rukavice, fanoušci v Canadian Tire Center věděli proč. Kus horního článku chyběl...

VIDEO: Podívejte se na záznam celého incidentu





"Methot má zničený prst, úplně rozdrcený. Bude mimo několik týdnů," vztekal se v rozhovoru pro klubový web kouč Senators Guy Boucher.

"Mrzí mě to, určitě to nebyl úmysl, chtěl jsem hrát hokejku. Ale z jeho reakce i podrážděné reakce hráčů Ottawy jsem poznal, že jsem ho zranil vážně," vrátil se k zákroku Crosby, který smolný zápas, ve kterém prohrál s Jean-Gabriel Pageauem 14 z 20 vhazování, dokonal v samostatných nájezdech, kdy poslední neproměnil a Ottawa díky tomu zvítězila.

"Máme osm zraněných hráčů, kluci musí naskakovat na jiných pozicích, než jsou zvyklí. Doufám, že se do startu play off dáme do pořádku," posteskl si s 81 kanadskými body (41+40) druhý muž kanadského bodování soutěže.

Ovečkin měl na bruslích ruskou i americkou vlajku

O něco veselejší utkání prožil kápo Washingtonu Alexandr Ovečkin, který se svým týmem v duelu dvou nejlepších týmů soutěže udolal Columbus 2:1 po nájezdech.

Capitals 30. domácí výhrou vyrovnali nejlepší výsledek v historii organizace a ruský snajpr, který v utkání nebodoval, se na rozbruslení před zápasem představil ve speciální edici bruslí, které zdobila ruská a americká vlajka. Brusle půjdou do dražby a výtěžek z nich půjde na charitativní účely.

"Jsou hodně cool, hodně mě baví. Myslím, že něco podobného nikdo ještě neudělal, takže je úžasné, že budu prvním hokejistou," těšilo Ovečkina, který ve spolupráci s designéry Nickem Averym and Polo Kerberem brusle sám navrhl.

"Oba odvedli skvělou práci, byla radost s nimi spolupracovat," doplnil rodák z Moskvy.

Peníze z aukce bruslí půjdou na konto American Special Hockey Association (ASHA), která se mimo jiné snaží integrovat do hokejových týmů děti ze sociálně slabších rodin.