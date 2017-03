Kanadské týmy vrací úder. Po mizérii jízda a NHL se klaní. Co Stanley Cup?

Fanoušci hokeje v Kanadě jsou na nohou a buší si hrdě do prsou. Možná předčasně, v průměru zbývá do konce základní části NHL odehrát organizacím osm/devět zápasů, aktuální pohled na tabulku ale nenechá chladným asi nikoho. Postupové pozice do play off momentálně drží pět ze sedmi týmů z mekky hokeje. Pro připomenutí, vloni si o Stanley Cup nezahrál žádný kanadský mančaft, což se stalo poprvé za 45 let.

Pokud Toronto proklouzne do play off, musí ale zabrat v obraně, beci pouští na své brankáře v průměru necelých 33 střel na zápas, jen Arizona a Buffalo jsou v tomto směru méně precizní. Gólmani Frederik Andersen ani Curtis McElhinney přitom ke špičce ligy určitě nepatří.

„Máme jediný cíl, dostat se tam. Urvat účast v play off jakýmkoliv způsobem, po ničem jiném nejdeme. A když se to podaří, může to dopadnout jakkoliv, klidně Stanley Cupem,“ vyprávěl před novináři po duelu s Devils Babcock. „Našli jsme způsob, jak vyhrávat zápasy, když v nich třeba úplně nedominujeme. Vloni jsem se na tabulku nedíval, teď jí sleduju každý den, cítím, že jsme opravdu blízko,“ dodal 53letý trenér a vítěz Stanley Cupu s Detroitem.

„Cloumá se mnou hodně emocí, nehráli jsme dobře, ale na konci jsme měli štěstí. S blížícím se koncem základní části vidím na chlapcích nervozitu, je zřejmé, že jim možnost konečně postoupit do bojů o Stanley Cup svazuje ruce. Ale daří se nám bodovat, to je hlavní, budeme se zlepšovat,“ řekl na tiskové konferenci v Pepsi Center kouč Edmontonu Todd McLellan.

Letos to klapne, věřte tomu, fanoušci týmu s olejovou kapkou na dresu! Spásu do města, kde boje o Stanley Cup neviděli deset dlouhých let (naposledy hráli Oilers play off v roce 2005/06, kdy ve finále nestačili 3:4 na zápasy na Carolinu) přinesl Connor McDavid.

Calgary Flames (74 zápasů, 86 bodů) 6. místo v západní konferenci

Kdybyste před sezonou i z jejího kraje před zámořskými experty pasovali na play off Calgary, klepali by si na čelo. Ti zdrženlivější z nich, jiní by smíchem padli ze židlí a odkazovali by na historickou bilanci. V posledních sedmi letech hráli Flames play off jen jednou, v sezoně 2014/15 porazili v prvním kole překvapivě rivala z Vancouveru 4:2 na zápasy, aby následně skončili na hokejkách Anaheimu, v sérii ztekli 1:4.

A loňská sezona? Bídná, tým z Alberty skončil v Pacifické divizi až pátý se ziskem 77 bodů z 82 zápasů. Pro srovnání nyní, sedm utkání před koncem základní části, mají Flames 86 bodů.

„My víme, že jsme dobrý hokejový tým, teď to poznává celá NHL, naše víra v naše schopnosti je strašně důležitou součástí našeho projevu na ledě. Před sezonou se nám posmívali a my jim nyní zavíráme ústa. Užíváme si to," hlásil zkraje března v rozhovoru pro klubový web spokojený kouč Plamenů Glen Gulutzan.

Ke spokojenosti měl důvod, Flames díky skalpu Pittsburghu tehdy desátým vítězstvím v řadě vyrovnali klubový rekord z roku 1978, který získali ještě pod hlavičkou Atlanty Flames. Aktuálně Calgary prohrálo s Washingtonem (2:4) a Nashvillem (1:3), ale play off by partě kolem brankáře Briana Elliotta a útočníka Johnny Gaudreaua nemělo utéct.

"Tahle sezona je trošku horská dráha, byli jsme hodně dole, teď naopak létáme v oblacích," výstižně popsala situaci brankářská jednička klubu Elliott, který do Kanady zamířil před sezonou ze St. Louis. "Víme, čím jsme si prošli, teď ale máme dostatek sebevědomí na to, abychom se do play off dostali."

