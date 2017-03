Palát, Krejčí, nebo Halák? Boston děsí v řežbě o play off minulost

Zlatý gól? Branka Ondřeje Paláta z noční šichty proti Detroitu (2:1 v prodloužení) si na podobná přízviska bude muset počkat do 9. dubna, kdy v NHL končí základní část. "Zatím" jen nasměrovala duel s Red Wings do prodloužení, kde klíčový druhý bod pro Tampu vystřelil Nikita Kucherov. Lightning si ve stíhačce za play off výrazně polepšili, nic jistého ale nemají, musí za sebe natlačit Boston a New York Islanders.

Tři týmy, jedno místo v bojích o Stanley Cup, rozestup jediného bodu. Aktéry hodně kruté nerovnice ve Východní konferenci jsou momentálně osmí New York Islanders s 82 body, devátý Boston s 82 body a desátá Tampa, která má bodů 81.

V nočních duelech NHL na důležité výhry dosáhli Lightning a Islanders, naopak Bruins prochází dlouhodobou krizí a v posledním týdnu prohráli už čtyři duely v řadě. Zní vám to povědomě, hokejoví fanoušci? Bruins také v předchozích dvou sezonách přišli o vyřazovací část prachbídným závěrem základní části. Například minulý rok ztratil Boston devět z posledních dvanácti zápasů.

"To už je stará písnička. Máme jiný tým, nikdo se v něm nestará o to, co se stalo loni. Musíme jít do dalších utkání s větší urgencí," hlásil v pátek rezolutně v rozhovoru pro klubový web David Krejčí. "Každý by se měl podívat do zrcadla, začít u sebe a nehledat chybu u druhých. Pokud bude každý dělat svou práci, včetně mě, ostatní se přidají," věří český útočník Bostonu.

"V každém duelu jde o strašně moc, v podstatě hrajeme play off už teď," konstatoval po vítězství 2:1 v prodloužení nad Detroitem obránce Tampy Anton Stralman. "Na každém z hráčů můžete vidět obrovský zápal pro hru a hlad po vítězství. Všichni se rveme za stejný cíl, atmosféra v kabině je teď nádherná."

Lightning aktuálně ztrácejí na osmou příčku jeden bod. Po pátku se na ni vyhoupli New York Islanders díky vítězství 4:3 po nájezdech v Pittsburghu a mají nyní stejně bodů jako devátý Boston. Ostrované ale disponují jedním zápasem k dobru. Do konce základní části jim zbývá sehrát devět utkání, Tampě a Bostonu osm.

Ještě před pár dny se zdálo, že Lightning play off utíká. Prohráli totiž tři domácí zápasy za sebou, pak ale zvládli klíčový souboj v Bostonu 6:3 (Ondřej Palát dal tři asistence) a nyní uspěli i v Detroitu. V obou zápasech přitom museli obracet skóre. "Jediné, co můžeme ovlivnit, jsou naše zápasy. Na ostatní koukat nemůžeme. A právě o tom se hráči bavili v kabině v přestávce před třetí třetinou. Říkali si, co musí udělat, aby tady dnes vyhráli. A oni ten způsob našli," uvedl na tiskové konferenci po utkání hrdě trenér Tampy Jon Cooper.

Islanders vsadili na Haláka

Vítězství Islanders v Pittsburghu, jemuž v pátém utkání za sebou chyběl kvůli zranění Jevgenij Malkin, vychytal slovenský brankář Jaroslav Halák, který byl ve čtvrtek povolán z farmy v Bridgeportu. Ve svém prvním zápase NHL od 29. prosince lapil 37 střel, včetně šesti v prodloužení, a zneškodnil dva ze tří nájezdů v rozstřelu.

"Pokaždé, když vychytáte vítězství, je to skvělý pocit. Ale teď je ten pocit přece jenom mimořádný, protože to bylo po dlouhé době, co jsem zase chytal NHL. Jsem šťastný, že jsem zpátky s kluky v prvním týmu," konstatoval Halák.

"Získali jsme důležité dva body. Myslím, že to byl z naší strany povedený výkon. Důležité bylo, že jsme hráli disciplinovaně," pochválil mužstvo jednatřicetiletý rodák z Bratislavy, jehož spoluhráči se nechali za celý zápas pouze jednou vyloučit."

Bude to Ostrovanům na udržení osmé příčky stačit? Nechme se překvapit, závěr základní částí NHL každopádně slibuje dramatickou podívanou.

