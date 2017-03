Pánik trefil Jágra, ten mu vynadal a nedohrál. Nic vážného, řekl trenér

Dát ostrý hit? Na pochvalu, ale dát ho Jaromíru Jágrovi? To chce kuráž. Český útočník se ale pod vítězství Floridy 7:0 nad Chicagem bodově nepodepsal i proto, že ve druhé třetině z utkání odstoupil. Vinu na tom nese slovenský útočník Richard Pánik. Střelec Chicaga totiž v úvodu druhé třetiny tvrdě atakoval u mantinelu českou legendu, která poté ještě několikrát střídala, ale nakonec ze hry odstoupila. Podle trenéra by se však nemělo jednat o nic vážného.

Florida patří mezi týmy, které ještě živí naději na Stanley Cup, ale jejich účast je spíše nereálná. Panthers se přesto nevzdávají a v domácím duelu smetli Chicago 7:0. Český útočník Jaromír Jágr ovšem zůstal bez bodů a utkání po jednom z hitů na začátku druhé třetiny nedohrál.

Celá situace se odehrála v průběhu 23. minuty, kdy Chicago ujelo do přečíslení tří na jednoho, ale šanci nevyužilo. Puku se následně v rohu kluziště ujal český útočník, nahodil ho podél mantinelu a vzápětí ho tvrdým hitem do nohy sestřelil slovenský útočník Richard Pánik.

VIDEO: Podívejte se na ostrý hit Richarda Pánika na Jaromíra Jágra

Česká legenda se za svým soupeřem naštvaně ohlédla a zřejmě na jeho adresu vyslala několik nepěkných slov. Zda se jednalo o Pánikův úmysl, nebo šlo jen o náhodu, ví pouze on sám. Jágr nakonec odjel po svých na střídačku, kde se ho ujal klubový masér. Ten mu vzápětí masíroval stehno, přesto druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL po několika střídáních odstoupil ze hry.

„Jde o zranění v dolní části těla, nemělo by to být nic vážného,“ řekl po utkání trenér a generální manažer Tom Rowe. I podle záběrů to vypadá, že si zkušený útočník odnesl pouze nepříjemného koňara a vynechat by měl pouze následující utkání (v pondělí v Buffalu).

I to je ale v situaci Floridy hodně. Panthers totiž mají před sebou už jen osm zápasů a musí při nich smazat ztrátu sedmi bodů. Jejich naděje tedy stále žije, ale rozhodně nepatří mezi nejreálnější.