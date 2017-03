Mrázek viděl děsivou scénu. Sok ležel 10 minut na ledě, skončil v nemocnici

Když Läck zůstal po poslední brance ležet na ledě, nikdo netušil, jak vážná celá situace je. Také proto, že střet s autorem vítězné branky byl na první pohled naprosto neškodný. Jenže rána do hlavy a krku od rozjetého Athanasioua byla skutečně nebezpečná.

Kolem devětadvacetiletého Švéda se okamžitě sjeli hráči obou týmů a celých deset minut, co byl brankář ošetřován a než byl odvezen na nosítkách, stáli u něj. V tichosti, se zachmuřenými výrazy. Takový pohled není nikomu příjemný.

VIDEO: Läck opouštěl led na nosítkách

„Zápas? Vůbec na něj nemám pomyšlení. Mám jen starosti o Eddieho, jako asi každý u nás v šatně. Jedna věc je hokej, ale pak jsou věci, které jsou důležitější," řekl pro NHL.com autor dvou gólů Justin Faulk.

Läck ještě před svým odjezdem do nemocnice stihl z nosítek zamávat fanouškům a brzy už také poctivě tweetoval. „Děkuji, že na mě myslíte. Všechno vypadá dobře a zdá se, že budu schopen odejít domů," napsal. Vedení týmu ještě předtím stihlo informovat, že jejich svěřenec nemá narušenou nervovou soustavu a bez potíží pohybuje všemi končetinami.

Thanks for all thoughts and prayers🙏everything looks alright and I'll be able to go home tonight! Thanks for thinking of me👍