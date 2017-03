Varianty pro Jágra: Las Vegas? Nebo ještě Florida? Když Česko, tak Kladno?

Jaromír Jágr bude po konci sezony bez smlouvy. Kam český veterán zamíří? • FOTO: ČTK/AP Co bude po sezoně s Jaromírem Jágrem? Florida, která letos na 99% neobhájí svou loňskou účast v bojích o Stanley Cup, se podle informací deníku Sport zatím nemá k tomu, aby s legendárním hokejistou projednávala osnovu dalšího kontraktu. Pokud se tak v nejbližších dnech nestane, českému veteránovi a aktuálně čtvrtému nejproduktivnějšímu muži Panthers (14+27) nezbývá než dumat nad jinými alternativami. Podívejte se na možnosti 45letého pravého křídla v článku.

Jiný klub NHL 35 % Hokej mezi kasiny? Las Vegas je jednou z možností, kde by český útočník mohl hrát. Nový klub si jej může zamluvit už před rozšiřovacím draftem nebo se s ním klidně dohodnout až v létě. Urovnaly se i Jágrovy vztahy s Pittsburghem – a kde jinde zakončit zámořskou kariéru než v místě, kde ji začínal? Ale zájemců může být samozřejmě více. Hledejte je mezi kluby s ambicemi, kde by Jágr dostal odpovídající prostor, sedl by si s trenérem, který by mu dal velkou míru svobody, a žil v příjemném prostředí. Jaromír Jágr jistě kvituje nové logo týmu Las Vegas, které se podobá tomu kladenskému. Znamená to snad, že ho nový klub láká? • Foto ČTK

Florida 30 % Stále je ve hře i slušná šance, že se nakonec Jágr dohodne s Floridou na pokračování své zatím tříleté anabáze. Ta je povedená, ověnčená rekordy. Džegr našel pod palmami novou chuť do hokeje. Miami si zamiloval. Teplo má rád. Mezi mladými Pantery ožil, spolupráce s Barkovem a Huberdeauem mu svědčí. Letošní ročník je ale z pohledu celé Floridy spíše trápením a je otázkou, jak moc bude vedení klubu prahnout po změnách. Jaromír Jágr je po sezoně bez smlouvy • Foto Profimedia

Kladno 25 % Když Česko, tak Kladno. Taková by měla být logická rovnice, pokud by se Jágr rozhodl pro návrat domů. „Vždycky jsem tam chtěl dohrát kariéru,“ řekl už mnohokrát. Otázkou je, zda už velká osmašedesátka blížící se konec kariéry cítí. Kladno by ale bylo po všech stránkách logickou volbou. Je jeho majitelem. Byl by v klubu každý den, dozoroval jeho chod, bezprostředně se podílel na rozhodování. Trhlinou by však mohlo být to, že i další rok budou Rytíři hrát jen 1. ligu. Jaromír Jágr na tréninku Kladna s koučem Davidem Čermákem • Foto Michal Beránek (Sport)

KHL 6 % V Rusku se Jágrovi líbilo. V barvách Omsku odkroutil celkem čtyři povedené sezony, jednou se stal dokonce mistrem. Ač o peníze nejde, měl by se v KHL fantasticky. Otázkou je, zda se mu ještě bude chtít podstupovat úmorné ruské cestování a navykání si na velká hřiště. „Mám to tam rád. Tamní lidé mají velká srdce. Rusko je mi blízké i vírou,“ řekl před lety Jágr. Úroveň KHL se stále zvyšuje a soutěž expanduje do dalších zemí. Lákadlo by to být mohlo, pravděpodobnost je ale malá. Jaromír Jágr (vlevo) při svém prvním angažmá v Omsku • Foto Profimedia.cz