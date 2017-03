Krejčí, Hanzal a Jágr mířili přesně, první gól v NHL má Nosek

Boston, který drží ve Východní konferenci poslední postupové místo do play off, zvýšil svůj náskok na rozdíl tří bodů před Tampou Bay. V duelu s Nashvillem ho ve čtrnácté minutě dostala do vedení 2:0 česká spolupráce. Krejčí si při přechodu do útočného pásma vyměnil kotouč s Pastrňákem a z pravého kruhu prostřelil Pekku Rinneho mezi betony. Predators ve třetí části snížili, ale domácí dvěma trefami odmítli další drama.

VIDEO: Gól Davida Krejčího byl nakonec vítězný

Jágr patnáctou trefou sezony vykřesal ještě 56 sekund před koncem pro Floridu naději na bodový zisk. Pětačtyřicetiletý útočník stál na správném místě, když se k němu odrazila od tyče střela Keitha Yandlea a puk pohodlně doklepl do prázdné branky. Skóre se už ale ve zbytku hrací doby neměnilo a Panthers narostla po prohře 2:3 ztráta na Boston na devět bodů. Do konce základní části chybí Floridě odehrát šest zápasů.

VIDEO: Jágr uspěl v poslední minutě utkání

Po akcích Hanzala vstřelila Minnesota své první dvě branky zápasu. Po přihrávce českého útočníka zpoza branky vyrovnal Jason Pominville střelou z mezikruží na 1:1. Rodák z Písku v závěru druhé třetiny i skóroval, když z dorážky poslal puk přímo do růžku a snížil na 2:3. V dresu hostí ale zářil Alexandr Ovečkin, který figuroval u čtyř branek Washingtonu. Ruský útočník vstřelil tři branky v přesilovkách a na jednu přihrál. Dvakrát se prosadil T. J. Oshie, který rozhodl prodloužení v čase 61:52.

VIDEO: Hanzal se podílel na prvních dvou gólech Wild

Nosek dosáhl premiérový gól v NHL ve svém jedenáctém startu v soutěži. Čtyřiadvacetiletý útočník byl první u puku, který se po nepřesné střele od modré čáry odrazil před branku, a doklepl ho do odkryté klece. Pardubický rodák, který je centrem čtvrté formace Detroitu, zaznamenal trefou z 54. minuty za stavu 0:3 čestný úspěch týmu.

VIDEO: Nosek se konečně dočkal první trefy

Výsledky:

New Jersey - Winnipeg 3:4 po sam. nájezdech, Boston - Nashville 4:1, Philadelphia - Ottawa 3:2 po sam. nájezdech, Carolina - Detroit 4:1, Columbus - Buffalo 3:1, Montreal - Dallas 4:1, Minnesota - Washington 4:5 v prodl., Edmonton - Los Angeles 2:1, Toronto - Florida 3:2, Vancouver - Anaheim 1:4, San Jose - NY Rangers 5:4 v prodl.