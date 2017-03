Pastrňák se baví! Na ledě kouzlil, spoluhráče ztrestal pěnou

Bitva o play off v NHL graduje, každým dnem se rozdělují body s hodnotou zlata. Ale to neznamená, že nemůže být i zábava. A David Pastrňák se baví rád. Při výhře 4:1 nad Nashvillem se bostonské publikum muselo kochat jeho kličkou kolem Matta Irwina a veselo bylo i po utkání. Zelenáč Noel Acciari zrovna stál před kamerou a mluvil o své první brance v NHL, když ho český útočník zaskočil s nadýchaným překvapením.

Probíhala 52. minuta a fanoušci Bruins museli zbystřit. A mnozí se začali určitě strachovat. Predators totiž díky Craigu Smithovi snížili a hrozilo, že ze strany hostí přijde nepříjemný tlak. V 56. minutě to ale byl právě Acciari, který ujel spolu s Riley Nashem a Drew Staffordem a po perfektní přihrávce prvního jmenovaného přehodil beton i lapačku Pekky Rinneho. To všechno v jeho třiačtyřicátém utkání v lize.

„Cítím se skvěle, ale nezvládl bych to bez výborné práce kluků v obranném pásmu a bez neskutečné přihrávky od Nashe," řekl po zápase pro NHL.com. Ještě, než se v šatně mohl převléknout do saka a uvázat kravatu, dával první rychlý rozhovor do televize. Tedy rovnou v přímém přenosu.

To byl Pastrňákův moment, připravil si tácek plný pěny na holení a tradiční fórek byl na světě. Určitě za první gólovou radost v NHL stál.

Jinak si český hokejista ještě dříve stihl udělat radost také na ledě. Kromě toho, že byl asistencí podepsaný pod vítězný gól Davida Krejčího, zvládl si předtím pohrát s obráncem Mattem Irwinem.

Devětadvacetiletý Irwin byl v minulé sezoně majetkem právě Bruins, kam přišel jako posila ze San Jose. Jenže po dvou nevydařených utkáních s bilancí - 5 ho vedení přeřadilo na farmu do Providence a dres Bostonu už nikdy neoblékl. A znovu ukázal, že Boston mu asi nesvědčí...

„Wow, no teda! I když to neskončilo gólem tohle patří mezi události večera," rozplýval se výřečný komentátor. Boston si dvěma body pojistil pozici na druhé divoké kartě a pronsáledovatelům z Tampy Bay odskočil o tři body.

