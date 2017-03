Češi v Tampě řádili, pálil i Gudas. Plekanec přispěl k rozebrání Floridy

SOUHRN | Obránce Andrej Šustr se ve čtvrtečním utkání NHL zasloužil gólem a asistencí o výhru hokejistů Tampy Bay 5:3 nad Detroitem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Na dva góly Lightning přihrál Ondřej Palát. Svůj šestý gól v sezoně vstřelil další český bek Radko Gudas z Philadelphie, která rozstřílela 6:3 New York Islanders. Podeváté v sezoně skóroval Tomáš Plekanec a podílel se na triumfu Montrealu 6:2 nad Floridou.

Šustr se prosadil ve 23. minutě. Palát vybojoval kotouč na střední čáře, pronikl do útočného pásma, Petr Mrázek v brance Detroitu jeho střelu pouze vyrazil před sebe a od brusle důrazného Šustra se puk odrazil do sítě. Byl to třetí přesný zásah šestadvacetiletého zadáka v sezoně.

Hosté sice v polovině utkání vyrovnali, jenže v závěru druhé třetiny domácí dvakrát udeřili v přesilové hře a získali rozhodující náskok. Šustr a Palát si pak připsali asistenci u pátého gólu ve 47. minutě. Mrázek odchytal celý zápas a zaznamenal 26 zákroků.

Tampa vyhrála počtvrté v řadě a dál zůstává ve hře o postup do play off. V tabulce Východní konference stále ztrácí tři body na osmý Boston, který zvítězil 2:0 nad Dallasem. Tým z Floridy má ale jeden zápas k dobru, stejně jako Carolina, která zdolala 2:1 v prodloužení Columbus a za Bostonem zaostává o čtyři body.

VIDEO: Podívejte se, jak Šustr a Palát trápili Mrázka

Naopak ze hry už jsou nejspíš Islanders po debaklu na ledě Philadelphie. Letci rozhodli o vysoké výhře už v úvodu zápasu, když po 9 minutách a 19 sekundách vedli 4:0. Gudas byl v 9. minutě autorem třetího gólu po tvrdé střele od modré čáry. Jednu asistenci si připsal také Jakub Voráček.

Jágr byl u tří inkasovaných gólů

Montreal se vítězstvím nad Floridou oficiálně zařadil mezi jisté účastníky play off, v němž loni Canadiens chyběli. K výhře nad Floridou jim rovněž pomohl dobrý vstup do utkání, když po první třetině vedli už 3:0.

Plekanec v 11. minutě dával druhý gól a v 53. minutě se podílel i na tom pátém. Hned u tří inkasovaných branek, včetně té Plekancovy, byl na ledě v dresu Floridy Jaromír Jágr.

NHL:

Boston - Dallas 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky: 16. Marchand, 22. Krug (Pastrňák). Střely na branku: 24:27. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Rask, 2. Marchand, 3. Krug (všichni Boston).

Philadelphia - NY Islanders 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)

Branky: 5. Weise, 6. Couturier, 9. Gudas, 10. Weal, 16. Simmonds (Voráček), 59. Filppula - 24. Clutterbuck, 41. Chimera, 57. Ladd. Střely na branku: 30:41. Diváci: 19.703. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Simmonds, 3. Weise (všichni Philadelphia).

Carolina - Columbus 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 56. Skinner, 63. Hanifin - 37. Johnson. Střely na branku: 31:24. Diváci: 11.881. Hvězdy zápasu: 1. Ward, 2. Hanifin, 3. Skinner (všichni Carolina).

Montreal - Florida 6:2 (3:0, 0:1, 3:1)

Branky: 8. a 14. Byron, 11. Plekanec, 44. Pacioretty, 53. Gallagher (Plekanec), 57. Danault - 31. Smith, 49. Matheson. Střely na branku: 33:31. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Byron, 3. Beaulieu (všichni Montreal).

Edmonton - San Jose 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Branky: 11. a 48. Maroon, 18. McDavid - 2. Hansen, 54. Pavelski. Střely na branku: 22:40. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Talbot, 3. Maroon (všichni Edmonton).

Nashville - Toronto 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 50. Forsberg - 19. Van Riemsdyk, 39. Matthews, 60. Brown. Střely na branku: 30:17. Diváci: 17.214. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. Forsberg (Nashville), 3. Andersen (Toronto).

Minnesota - Ottawa 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky: 18. a 28. Niederreiter, 38. Eriksson Ek, 45. Dumba, 52. Pominville (Hanzal) - 17. Hoffman. Střely na branku: 26:19. Diváci: 19.044. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. Eriksson Ek, 3. Stalock (všichni Minnesota).

Winnipeg - Anaheim 4:3 v prodl. (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0)

Branky: 12. Armia, 52. Wheeler, 60. Byfuglien, 64. Scheifele - 19. a 28. Perry, 9. Silfverberg. Střely na branku: 41:28. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers (Winnipeg), 2. Perry (Anaheim), 3. Wheeler (Winnipeg).

Tampa Bay - Detroit 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Branky: 19. Brown, 23. Šustr (Palát), 37. Killorn, 39. Drouin, 47. Gourde (Palát, Šustr) - 5. Nielsen, 33. Dekeyser, 49. Green. Petr Mrázek odchytal za Detroit 58 minut, z 31 střel inkasoval 5 gólů a úspěšnost zákroků měl 83,9 procenta. Střely na branku: 31:34. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Šustr, 2. Killorn, 3. Brown (všichni Tampa).