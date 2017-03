Hokej podle Gudase: Bomba i K.O.leno. Nezáleží mu na životech, běsnil trenér

Philadelphie žije, dobře, spíše přežívá. Noční direkt do tváře New Yorku Islanders (6:3) zachoval pro Flyers alespoň teoretickou naději na postup do play off. V pěkně řízném duelu, ve kterém sudí rozdělili 46 trestných minut, byl jedním ze středobodů dění i český brousek Radko Gudas. Ke gólu přidal dle svých hokejových zásad i jeden pěkně ostrý atak.

Ale neplujme proti toku času. Flyers rozhodli mezi zdmi svého Wells Fargo Center o vysoké výhře už v první periodě, když po devíti minutách a 19 sekundách vedli 4:0. Radko Gudas byl v 9. minutě autorem třetího gólu po dělovce od modré čáry.

Přesně v okamžiku, kdy touš vypnul síť za zády Thomase Greisse, sejmul na střídačce Islanders ze své hlavy kšiltovku náhradní brankář Jaroslav Halák a o pár vteřin později už zajel do brankoviště. Tři inkasované góly z osmi střel byly na německou jedničku příliš. Halák ale spásu nepřinesl, do sirény inkasoval ještě dvakrát.

VIDEO: Podívejte se na dělovou ránu Radko Gudase

Kromě pětky gólů nabídla první perioda i nepříjemný okamžik, domácí kapitán Claude Giroux byl nešetrně a úplně mimo hru trefen do obličeje vysokou holí. Její majitel Josh Ho-Sang fásnul za zákrok 2+2 minuty a Giroux okamžitě zamířil do šatny na šití, jeho tvář muselo vyspravit několik štychů.

VIDEO: Podívejte se na úder holí do tváře Claudea Girouxe





Větší trest než posezení na trestné pro 21letého kanadského mladíka ve službách Ostrovanů připravil na konci druhé třetiny mstitel Gudas, který se snažil rodáka z Toronta sestřelit kolenem.

"Koleno na koleno, tohle muselo bolet," shodli se v přímém přenosu komentátoři americké televize MSG, která duel vysílala. 26letý český zadák dostal za zákrok trest na dvě minuty za napadení.

"Gudas létá po ledě a snaží se jen srážet hlavy, je mu jedno, zda to jsou čisté zákroky nebo ne. Nezáleží mu na životech ostatních hráčů, na to by se mělo zareagovat," rozčiloval se v rozhovoru pro MSG kouč Islanders Doug Weight.

VIDEO: Takhle pomstil svého kapitána Radko Gudas





Phila chytá stéblo, Islanders v krizi

Navzdory výhře 5:3 to s Philadelphií nevypadá vůbec dobře, ve Východní konferenci je aktuálně až na 12. místě.

"Úžasná první třetina, všechny tři góly byly velmi povedené. Dokud žije naděje na play off, budeme se rvát, dnes to kluci splnili do puntíku, zachytili start a utkání kontrolovali," pochvaloval si na stránkách NHL.com kouč Letců Dale Hakstol.

Jeho tým je ale od osmého místa zaručujícího účast ve Stanley Cupu, které momentálně drží Boston, vzdálen šest bodů. Do konce základní části odehraje Philadelphie ještě pět střetnutí.

"Je to strašně těžké, když vidíte, že všichni ostatní také vyhrávají," konstatoval útočník Flyers Dale Weise. "Snažíme se soustředit na to, co můžeme ovlivnit, a to jsou naše zápasy. Víc dělat nemůžeme," doplnil a měl na mysli fakt, že Boston i Toronto ve svých nočních zápasech brali dva body.

Islanders prohráli potřetí za sebou a trenér Weight jen těžko vysvětloval, jak je možné, že jeho tým ztratil první třetinu 0:5. "Nedokázali jsme vůbec pokrýt střední ani obranné pásmo. A pak jsme najednou koukali, že nám vzadu zůstal jediný hráč. Nebyli jsme do hry vůbec zapálení. Přál bych si, abych vám k tomu mohl říct víc, ale nevím co," prohlásil Weight.