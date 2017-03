Díky, legendo. Patrik Eliáš ve 40 letech ukončil "ďábelskou" kariéru

„Kdybych neměl zdravotní problém, pokračoval bych dál. Ale nebyl jsem schopný hrát na takové úrovni, na jaké bych chtěl,“ zalitoval lehce Patrik Eliáš v rozhovoru pro oficiální stránky New Jersey, kde své rozhodnutí oficiálně oznámil.

Eliášova bilance v NHL Základní část:

1240 zápasů, 408 gólů

+ 617 asistencí,

Play off: 162 utkání,

45 gólů + 80 asistencí

„Po 28 letech jsem jel na Vánoce domů. A bavil jsem se s rodiči a manželkou. A říkali mi: bude to dobré, hrej dál. A já miluju být na ledě, třeba jen při tréninku. Po návratu jsem to zkusil na pár týdnů a necítil jsem, že to půjde. Dovolili mi tu být součástí týmu, to rozhodnutí se nemuselo zrodit přes noc,“ přiblížila klubová legenda.

„Je to dlouhý vztah, tohle je můj druhý domov, moje děti se tu narodily, chodí tu do školy, lidé vás tu poznávají,“ vyznal se Eliáš.

Klub, kterému zasvětil celou svou zámořskou kariéru, mu po celý příští týden chystá důstojnou rozlučku s kariérou, při níž mu budou moci fanoušci Devils poděkovat nejen za dva Stanley Cupu...

<p>1 240! Tolik utkání odehrál v NHL český útočník Patrik Eliáš, žádný další zářez už nepřidá. Rodák z Třebíče, který v nejlepší hokejové lize světa nikdy neoblékl jiný dres než organizace New Jersey Devils a s národním týmem má bronz z olympiády 2006 v Turíně, v pátek po poledni oficiálně ukončil svou bohatou kariéru. Díky za všechno, Patriku!</p>

Jiný dres? To by mě nenapadlo

„Nikdy by mě nenapadlo obléknout jiný dres než New jersey. Ale těžko říct. Pokud se budu cítit natolik zdravý na to, abych mohl hrát, byl schopen pomoct, a tým by pro mě třeba neměl místo, můžu začít uvažovat o tom, že půjdu o dům dál,“ uvedl ještě v únoru ve velkém rozhovoru pro US Today Eliáš, který v dubnu oslaví 41. narizeniny.

„Musím se dívat na věc pozitivně. Hrál jsem dost dlouho, užil si to. Potřebuju vědět, že jsem připravený. A taky dost dobrý,“ dodal ve stejném interview forvard, který vládne historickým tabulkám Devils v gólech (408), asistencích (617) i bodech (1025) a s týmem dvakrát vyhrál Stanley Cup.

V průběhu této sezony trénoval Eliáš v Newarku individuálně, bruslil, snažil se dostat do formy. Pravé koleno bolelo, přesto svůj návrat nevzdával. Teď ale přišel čas udělat definitivní rozhodnutí. A rozhodl se skončit. Poslední zápas v NHL odehrál Eliáš 9. dubna loňského roku.

"Hokej se hodně změnil a musíte vědět, kdy nastal ten pravý čas prostě jít a věnovat se něčemu jinému,“ uzavřel Eliáš.

Co bude dál? Brzy mu ke střeše haly Prudential Center vytáhnou dres s číslem 26, které už nikdo další v New Jersey nosit nebude. Jako pátému hráči v historii klubu, vedle těch, které nosily další ikony Devils Martin Brodeur, Scott Stevens, Scott Niedermayer a Ken Daneyko. Možná ho jednou uvedou do Hockey Hall of Fame. Ale to je ještě píseň budoucnosti...

Co je navýsost přítomné, je fakt, že takoví hráči jako Patrik Eliáš se nerodí každý den.

Kariéra Patrika Eliáše Datum a místo narození: 13. dubna 1976, Třebíč

Výška a váha: 185 cm, 88 kg

Post: útočník/levé křídlo

Kariéra: Horácká Slavia Třebíč (1981-92), Poldi Kladno (1992-95), New Jersey Devils+Albany River Rats/AHL (1995-97), New Jersey Devils (1995-2016), v době výluky NHL 2004-05 Znojemští orli a Metallurg Magnitogorsk

Reprezentace: 43 zápasů, 20 gólů (1998-2014)

Největší úspěchy: OH 2006 (Turín), MS 1998 (Švýcarsko) a MS 2011 (Slovensko) - bronz; 2x vítěz Stanleyova poháru (2000 a 2003)

Ocenění: 2x vítěz ankety Zlatá hokejka (2009 a 2012); držitel Bud Light Plus-Minus Award za nejlepší bilanci na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech (2001); člen prvního All Star týmu NHL (2001); účastník čtyř zápasů All Star NHL

Rodina: ženatý, manželka Petra, dcery Sophia Gabriella a Kaila Patricie