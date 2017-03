TOP od Eliáše: Stanley Cupy, telefonát Sýkorovi i senzační Světový pohár

Měl to těžké, hrát v éře Jaromíra Jágra, a stejně to měli i další špičkoví čeští hokejisté. Slavná 68 uzurpovala hodně slávy, Patrik Eliáš, který v pátek ukončil ve 40 letech svou profesionální kariéru, byl přesto výjimečný. Třebíčský rodák, který všech 1 240 zápasů v NHL odehrál v dresu New Jersey, je s 1 025 body (408+617) za Jágrem druhým nejproduktivnějším Čechem v historii soutěže. Podívejte se v článku na vybrané momenty z kariéry bronzového olympijského medailisty z Turína a dvojnásobného šampiona Stanley Cupu.

Hned po příchodu z ledu volal Eliáš mobilem Sýkorovi ze šatny a slíbil, že mu Stanley Cup přivezou ukázat do nemocnice. "Jakmile se dostaneme ze stadionu, pojedu se na Petra podívat," pronesl před reportérem agentury AP. Třetí ze slavného super útoku Jason Arnott zase příteli věnoval svůj vítězný gól: "Petr byl srdcem a duší našeho útoku. Hned v první pauze jsme si s Patrikem řekli, že to pro něj musíme dokázat."

"Je to obrovské ocenění, kterého si vážím. O to víc mě mrzí, že tam nemůžu být osobně," vzkázal v roce 2012 Eliáš v telefonickém rozhovoru. "Chtěl bych poděkovat manželce s dcerou, rodičům, kteří mě celý život podporovali.“

Nejlepší útočník v historii Devils

V dresu New Jersey strávil Patrik Eliáš celou kariéru v NHL • Foto Barbora Reichová (Sport)

Patrik Eliáš všech 1 240 zápasů v NHL odehrál v dresu New Jersey a se 1 025 body (408+617) je za Jágrem druhým nejproduktivnějším Čechem v historii soutěže. Produktivnější útočník v organizacu Devils nikdy nepůsobil. "Považuju Patrika za celoživotního člena Devils,“ nechal se v únoru slyšet generální manažer New Jersey Ray Shero. „Nikdy by mě nenapadlo obléknout jiný dres než ten s ďáblem ve znaku," vrátil kompliment v rozhovoru pro US Today Eliáš.

Podívejte se na všechny Eliášovy "ďábelské" rekordy

Body: 1025

Góly: 408

Asistence: 617

Přesilovkové góly: 113

Přesilovkové body: 333

Vítězné góly: 80

Střely: 3287