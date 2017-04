New Jersey strádá, Zacha bodově exceluje. Crosby překonal Jágra

SOUHRN | Pavel Zacha asistoval v pátečním utkání NHL u jediné branky New Jersey, které podlehlo na ledě New Yorku Islanders 1:2. Sidney Crosby se podílel gólem a přihrávkou na výhře Pittsburghu 4:3 po samostatných nájezdech nad New Yorkem Rangers a v klubové historii se asistencí číslo 641 osamostatnil na druhé místě od Jaromíra Jágra.

Zacha bodoval v osmém z posledních deseti utkání, když jeho střelu dorazil do branky Adam Henrique a snížil na 1:2. Islanders těsný výsledek už udrželi a stále živí naději na účast v play off, na které ztrácí ve Východní konferenci čtyři body. Otázkou ale je, zda nebudou v příštích zápasech postrádat kapitána Johna Tavarese, který odstoupil z utkání ve třetí třetině za pomocí spoluhráči kvůli zranění levé nohy.

VIDEO: Podívejte se na asistenci Pavla Zachy

Po Crosbyho skvělé přihrávce, s níž překonal Jágra, vstřelil do odkryté branky první gól zápasu Jake Guentzel. Poté kanadský kapitán prokázal, že ne náhodou je i nejlepší střelec soutěže této sezony, když z nulového úhlu trefil gólmana Henrika Lundqvista do masky, od níž se puk odrazil do branky. Rangers v utkání prohrávali 0:2 a 1:3, ale 11,6 sekund před třetí sirénou si vynutili pokračování zápasu. V něm rozhodli v nájezdech o osmé domácí prohře Rangers v řadě Phil Kessel a Crosby.

Hokejisté Calgary si výhrou 5:2 nad San Jose zajistili postup do vyřazovací části, do které se probojovali podruhé za osm let. Flames zápas strhli na svou stranu ve druhé třetině, v níž soupeři odskočili z 1:0 na 4:1. Utkání se příliš nepovedlo Tomáši Hertlovi, který si připsal tři záporné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance.

NHL:

NY Rangers - Pittsburgh 3:4 po sam. nájezdech, NY Islanders - New Jersey 2:1, Chicago - Columbus 3:1, Calgary - San Jose 5:2, Colorado - St. Louis 2:1 po sam. nájezdech, Arizona - Washington 6:3 a Vancouver - Los Angeles 0:2