Jágrův rekord padl. Už je přede mnou jen o tisíc bodů, smál se Crosby

Kapitán Penguins se na výhře své organizace 4:3 po samostatných nájezdech a ukončení série čtyř porážek podílel gólem a přihrávkou. A o to "áčko" jde, přesným pasem číslo 641 předčil Crosby v klubové historii Jaromíra Jágra.

"Jágr toho pro náš tým udělal strašně moc. Měl s ním velké úspěchy, vyhrál dva Stanley Cupy. Je to hezké, ale je přede mnou o velký kus vepředu. Pravděpodobně asi jen o tisíc bodů," komentoval se smíchem Crosby, který byl vyhlášen první hvězdou střetnutí, posun v historických klubových statistikách před 45letého českého útočníka.

Z výborného přehledu svého kapitána těžil při přesilové hře Jake Guentzel, který v první minutě druhé třetiny prolomil bezbrankový stav.

VIDEO: Podívejte se na historický pas Sidney Crosbyho

Poté kanadský útočník prokázal, že ne náhodou je i nejlepším střelcem této sezony, když z nulového úhlu trefil gólmana Henrika Lundqvista do masky, od níž se puk odrazil do branky. "Většinou to nevychází, ale dnes jsem měl štěstí. Bylo tam trochu místa, a pokud se vám ho povede dobře zasáhnout, máte šanci," popsal rodák z Cole Harbour svůj 43. fík v ročníku.

"Překvapil mě, přiznávám. Takhle moc hráčů neuvažuje. Zaslouží si pochvalu, ale byla to moje chyba," zareagoval pro NHL.com pokořený brankář Lundqvist.

VIDEO: Podívejte se na překvapivou střelu kapitána Penguins

Rangers v utkání prohrávali 0:2 a 1:3, ale 11,6 sekundy před třetí sirénou si vynutili pokračování zápasu. V něm rozhodli v nájezdech o osmé domácí prohře Rangers v řadě Phil Kessel a zase Crosby.

Penguins se výhrou a dvěma body dostali na dostřel Columbusu, který prohrál 1:3 s Chicagem. Stále tak mohou skončit na druhém místě v Metropolitní divizi, na druhé Blue Jackets aktuálně pět kol před koncem základní části ztrácí jeden bod, a začínat play off doma.

"To by bylo skvělé, jsem rád, že vzhledem k velkému počtu zraněných hráčů o tom stále můžeme snít, ale ještě to bude hodně napínavé. Stát se může všechno, ale je to určitě náš cíl," uzavřel povídání se 74 body (41 gólů, 43 asistencí) druhý nejproduktivnější hráč NHL za Connorem McDavidem.