Jágr chce hrát dál v NHL: Pořád mám v sobě elán! Floridu miluju

Ano, chci hrát dál! Floridu miluju, rád bych zůstal tady. Tak by se v kostce daly shrnout plány hokejového veterána, který o nich promluvil už v době, kdy Panthers sezonu jenom dohrávají. Play off je ztracené.

Takže ho po rozbruslení před bitvou s Canadiens obklopili reportéři a slyšeli, že láska k hokeji u druhého nejproduktivnějšího hráče všech dob přetrvává. Ani marný boj o postup ho nedonutil k myšlenkám, že by NHL zamával.

„Už teď hrajeme o budoucnost. A na mém rozhodnutí se nic nezměnilo. Hokej pořád miluju a chci se zlepšovat pokaždé, když stoupnu na led. Za těch dvacet let se nic nezměnilo, stále mám v sobě elán,“ vykládal Jaromír Jágr, jenž před utkáním s Montrealem figuroval na čtvrtém místě bodování týmu (43 bodů – 16+27 v 78 zápasech).

V posledních letech několikrát mluvil o tom, že chce hrát do padesáti. S úsměvem číslo dokonce navýšil ještě o pět let. Včera potvrdil, že to nebyly jen plané řeči.

A i když to neřekl naplno, je patrné, že by rád zůstal na Floridě. „Klub se ke mně choval hezky, dal mi šanci, získal mě v trejdu. Miluju to tady. Hraju se super talentovanými hráči. Miluju to, nic se nezměnilo,“ pronesl člen elitní formace s Barkovem a Huberdeauem.

Podle zdroje Sportu sice během minulých dní měl v kabině pronést, že to nejspíš v klubu zabalí, ale to nejspíš bylo pod návalem frustrace z toho, že se týmu aktuálně nedařilo. A částečně i z toho, že zatím neproběhlo žádné jednání ohledně nového kontraktu. Na tom se nic nezměnilo.

„O tom jsme se vůbec nebavili,“ potvrdil včera kouč a generální manažer Tom Rowe. „Budeme se tím zabývat příští týden. Šestnáct gólů a více než čtyřicet bodů, to je docela pěkné. Pořád je produktivní,“ dodal klubový šéf.

Jágr má za sebou v týmu Panthers dva roky, v obou případech k nové dohodě došlo bezprostředně po sezoně. Tentokrát se zdá, že to bude složitější proces. „Musím počkat a uvidíme, co se stane,“ uvedl nejlepší Evropan v historii nejslavnější ligy. Je si vědomý, že nevydařený konec a marný boj o play off může hrát u majitelů podstatnou roli.

„Je to naše chyba. My jako hráči jsme ti, kteří nesou vinu. Věřím, že hráči, kteří tady zůstanou, se z toho poučí a zapamatují si ten pocit, s jakými hrajeme poslední zápasy. Nechceme už něco takového zažít,“ pověděl o utkáních, v nichž už Panthers hrají pouze o čest.

Bude u toho znovu i Jágr? Pondělní vyznání o lásce k Panthers tuhle možnost přiživilo. Pokud to neklapne, dá se očekávat, že hokejový fantom bude i nadále chtít zůstat v NHL a jako volný hráč si počká na nabídky.

Až v případě, že ho žádná z nich neosloví, přijde na řadu návrat do mateřského Kladna. Ale to se nejspíš, minimálně o rok, ještě odloží.