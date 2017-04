Hvězdy NHL se zlobí kvůli OH: Hovadina! Způsob, jak pokazit hokej

Kdo sledoval olympijské hry v Soči v roce 2014, ten viděl jasný důkaz v praxi. Kanadský bombarďák John Tavares si přivezl takové zranění, které ho vyřadilo ze zbytku turnaje a navíc z celé sezony. Jeho New York Islanders tak přišli o svou největší hvězdu a zbraň a příjemně rozjetou sezonu nedokázali zakončit postupem do play off. To je tedy klíčový důvod, strach ze zranění a z možných ušlých zisků.

Jenže fanoušci a také hráči si účast na prestižní reprezentační akci oblíbili. „Nechápu, že se NHL rozhodla hráče nepustit. Je to hloupé rozhodnutí," napsal na svůj Twitter bývalý americký zadák Ryan Whitney, majitel stříbrné olympijské medaile z Vancouveru v roce 2010. „Můžu jen říct, že jsem zklamaný," řekla také kapacita mezi trenéry Mike Babcock. Muž, který Kanadu dovedl ke dvěma olympijským zlatům.

Ne každý byl ale ve svých výrocích tak shovívavý, našli se i tací, kteří si nebrali servítky a pořádně upustili páru. „Chci se omluvit všem rozhodčím, na které jsem během své kariéry neustále něco pořvával. Ne, vy nejste ti nejhorší, to tihle lidé jsou," napsal si na Twitter bývalý obránce a trojnásobný vítěz Stanley Cupu Aaron Ward.

Neradostné zprávy už přichází také z českých řad. Kvůli zranění se nemohl Her v Soči zúčastnit útočník Tomáš Hertl a zdá se tedy, že svou premiérovou účast si nepřipíše ani teď. „Je to obrovská škoda a smůla. Myslím si, že není hráč, který by odmítl olympiádu. Kdo by nechtěl jet? Všechny kluky, kteří měli šanci se na olympiádu dostat, to bude mrzet," řekl Hertl v rozhovoru s ČTK.

Ostrá slova přidal například také Brandon Prust, hokejový tvrďák, který přišel před sezonou o místo v nejlepší lize světa hodně také proto, že jeho způsob hry už začínal být v lize nežádoucí. Odešel tedy hrát do Německa.

„Další způsob jak pokazit hokej ještě víc, Gary," stojí na jeho twitterovém účtu. „Hele, to ale znamená, že my máme šanci si zahrát. Díky Gary," odpověděl mu vtípkem polský útočník Wojtek Wolski, se kterým kdysi sdílel šatnu NHL.

Jenže pořád jsou tu ještě otazníky kolem Washingtonu a jeho majitele Teda Leonsise. V jeho kádru je totiž Alexandr Ovečkin, patriot a muž, který si se svým šéfem dohodl, že této události se bude moci zúčastnit. Jaký bude vliv Bettmanova rozhodnutí na Leonsise a Ovečkina? Ještě v prosinci majitel týmu jasně řekl, že od něj dostane za každé situace volnou ruku...

Naopak generální manažer Eugene Melnyk z Ottawy patří na opačnou stranu barikády, on svého lídra Erika Karlssona na akci pouštět rozhodně nehodlá, proto Švéda nařízení NHL pořádně naštvalo.

„Je to hovadina, fakt tohle rozhodnutí nechápu a pro celý hokej je to hodně nešťastné. Ten, kdo tohle nařídil pravděpodobně vůbec netušil, co dělá," kroutil hlavou hvězdný obránce.