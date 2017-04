Bývalá hvězda se zlobí: Cynická NHL zrušila olympiádu kvůli pár drobným

Člen Triple Gold Clubu Alexandr Mogilnyj pálí ostrými. „NHL se cynicky odvrátila od účasti na olympiádě, jen aby vydělala nějaké drobné. Považuji to za neúctu k hokeji, k divákům a Mezinárodnímu olympijskému výboru. Osobně jsem takové rozhodnutí očekával, ale nyní, když vyšlo vše najevo oficiálně, cítím rozčarování. Je to zkáza… Peníze převážily nad přáním fanoušků i samotných hokejistů. A to je smutné,“ prohlásil někdejší vynikající ruský útočník, který v 90. letech platil za vůbec jednoho z nejlepších ofenzivních hráčů světa.

Vedení zámořské soutěže definitivně zaškrtilo jednání v pondělí, kdy oznámilo, že další kroky z její strany už nepřijdou a celá věc je uzavřená. Odmítlo se spokojit i s posledním návrhem protistrany, která se zaručila zaplatit hráčům NHL pojištění a náklady na cestování v hodnotě několika desítek milionů dolarů.

Mogilnyj lize vyčítá, že vůbec nehledí na to, kdo majitelům klubů dlouhé roky vylepšuje jejich finanční situaci. „Sdílím názor mnoha mých kolegů, tvrdících, že vedení NHL zapomnělo, jak jejich liga vypadala před 25 lety, kdy jsme v ní začínali a v jakém stavu je nyní, kdy do Severní Ameriky začali proudit nejlepší hráči z celého světa. Jen díky tomu mohli majitelé klubů vystavět velké arény a vydělat velice zajímavé peníze,“ střílí 48letý Mogilnyj podobně jako během své kariéry v NHL, v níž trefil 473 gólů a pobral 1032 bodů.