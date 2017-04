Olympiáda bez hráčů NHL? Ovečkin vzkazuje: Nic se nemění, jedu!

V úterý padlo definitivní rozhodnutí o tom, že se příští rok obejdou zimní olympijské hry bez účasti hráčů NHL. Vedení zámořské soutěže přišlo s oficiálním stanoviskem, na které se vzápětí snesla vlna negativních reakcí. A podle všeho se najdou i tací, kteří půjdou proti celé soutěži.

Řeč je zejména o Rusech. Ani oficiální prohlášení soutěže totiž neodradí hvězdného Alexandra Ovečkina, který své krajany ujistil: „Pro mě se nic nemění, pojedu,“ vzkázala ofenzivní hvězda Washingtonu, které podle svých slov nebude bránit ani majitel klubu.

Ted Leonsis se už v únoru vyjádřil i k účasti dalších hráčů. „Nedokážu si představit, že bych hráčům řekl, že nesmějí jet na olympijské hry. Tuto ligu dělají hráči, když nám hvězdy řeknou, že chtějí jet hrát za svou zemi, jak jim mám říci ne? Můžu za to dostat pokutu, ale cítím to tak,“ řekl vlastník Capitals.

Ovechkin on Olympics, if he's still going: "Yeah, I didn't change my mind. I'm still going " pic.twitter.com/SzO2RUpL79