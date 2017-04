14 tisíc fanoušků na nohou. Dojatý Eliáš se v New Jersey loučil při buly

Týden oslav v New Jersey započal. Kdepak, nevelebí se účast v play off, Devils do bojů o Stanley Cup popáté v řadě neproklouzli, ale klubu dává sbohem legenda. Bez přehánění! Numero 26 - Patrik Eliáš. Český útočník a dvojnásobný šampion Stanley Cupu v pátek ukončil profesionální kariéru a před nočním utkání proti Philadelphii (1:0 v prodloužení) proběhla první ze série akcí, kterými se Eliáš s organizací rozloučí.

21 sezon, 1240 zápasů v NHL, 1025 bodů. Tolik ve stručnosti úctyhodná čísla v dubnu 41. letého rodáka z Třebíče, který v nejlepší hokejové lize světa oblékal jen dres s ďáblem ve znaku. A fanoušci v Prudential Center tohle vědí, nezapomínají! Když Eliáš v noci vystoupil z hráčského tunelu a po ledové ploše zamířil vhodit do středového kruhu slavnostní buly metropolitního derby s Philadelphií, setmělá arena aplaudovala. Ba co víc, 13 861 fanoušků tleskalo ve stoje.

Dojatý Eliáš slzy udržel, jeho pohled přesto připomínal kuličku skleněnku. Borec, který vládne historickým tabulkám Devils v gólech (408), asistencích (617) i bodech (1025) a s týmem dvakrát vyhrál Stanley Cup, prošel kolem domácí střídačky, se všemi hráči si plácnul, a následně upustil kotouč mezi hokejky domácího kapitána Andyho Greenea a hostujícího Claudea Girouxe.

Následovaly úsměvy trojičky zúčastněných, potřesení rukou, póza pro kamery a přítomné fotografy. A zase hromový potlesk diváků. Po utkání, které rozhodl John Moore v první minutě prodloužení, Eliáš besedoval s novináři na tiskové konferenci.

"New Jersey miluju a jsem strašně vděčný, že mi umožnilo být součástí klubu tak dlouho. Hokej hraju od pěti let a nikdy jsem nesnil o ničem jiném, děkuju trenérům, manažeru Ray Sherovi, majitelům a všem spoluhráčům, byly to skvělé časy," vyznal se ve videu na stránkách NJ.com levoruký forvard.

A tohle byl jen začátek, klub z Newarku toho pro Eliáše má připraveného více než jedno vhazování.

„Ani jsem nečekal, kolik toho bude. Já osobně předpokládal, že půjdu hodit jen slavnostní buly a pak se někde rozloučím s fanoušky. Vůbec jsem si nepředstavoval, že prakticky celý poslední hrací týden Devils proběhne ve znamení rozlučky a oslavy mojí kariéry. Je to mnohem víc, než jsem si sám představoval. Budu si to hrozně moc užívat. Při některých situacích budu asi dojatý, tomu se nevyhnu, ale hlavně si to chci užít,“ nechal se slyšet už v pátečním v rozhovoru pro iSport Eliáš.

Eliášovo číslo 26 vyřadí Devils v příští sezoně

A co tedy ještě bronzového medailistu z Turína čeká? „Klub zorganizuje otevřený trénink pro fanoušky s mojí účastí. A v sobotu se to završí tím, že půjdu s klukama na rozbruslení před dalším zápasem proti New York Islanders. To je milý a hezký. Největší ceremonie pak proběhne příští sezonu, toho si budu vážit ze všeho nejvíc, Devils vyřadí můj dres číslo 26," doplnila klubová legenda.

Podobné pocty se od vedení organizace dostalo jen čtyřem borcům, byli jimi Ken Daneyko, Scott Stevens, Scott Niedermayer a Martin Brodeur.

„Kdybych neměl zdravotní problém, pokračoval bych asi v kariéře dál. Ale nebyl jsem schopný hrát na takové úrovni, na jaké bych chtěl,“ zalitoval lehce Patrik Eliáš v rozhovoru pro oficiální stránky New Jersey, kde rozhodnutí o ukončení kariéry oficiálně oznámil.

„Po 28 letech jsem jel na Vánoce domů. A bavil jsem se s rodiči a manželkou. A říkali mi: bude to dobré, hrej dál. A já miluju být na ledě, třeba jen při tréninku. Po návratu jsem to zkusil na pár týdnů a necítil jsem, že to půjde. Dovolili mi tu být součástí týmu, to rozhodnutí se nemuselo zrodit přes noc,“ přiblížil Eliáš.

„Je to dlouhý vztah, tohle je můj druhý domov, moje děti se tu narodily, chodí tu do školy, lidé vás tu poznávají,“ uzavřel šampion Stanley Cupu z ročníků 1999/2000 a 2002/2003 a za Jaromírem Jágrem druhý nejproduktivnější Čech v historii NHL.

