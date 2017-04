Bruins zlomili kletbu. Hnus mezi nohy i natěšený Pastrňák: Super nový pocit!

Boston otevřel skóre chvíli poté, co ubránil pětiminutové oslabení, které hrál po zákeřném faulu Brada Marchanda. Nejlepší střelec Bruins předvedl bez pardonu čuňárnu, zcela mimo kotouč v souboji před brankou seknul holí Jakea Dotchina do rozkroku. A aby toho nebylo málo, místo omluv svíjejícího se soka ještě pleskl čepelí hole po tváři.

Počínáním bostonského útočníka se bude zabývat Oddělení hráčské bezpečnosti NHL. "Jestli budu suspendován? To netuším, musím se ještě podívat na video, nepřišlo mi to tak hrozné. Každopádně to ale byla blbost, mohlo nás to stát zápas," uznal na stránkách televize CBS s 85 body (39+46) nejproduktivnější hráč sestavy Bostonu.

VIDEO: Podívejte se na zákeřný zákrok Brada Marchanda





Medvědí čtyřčlenná smečka dlouhou hru ve čtyřech zvládla, Dominic Moore strávil na ledě neuvěřitelné tři minuty a deset vteřin. Kanadský centr pak ve zbytku utkání nahradil na centru elitní první formace s Patricem Bergeronem a Davidem Backesem právě Marchanda, který se na zbytek utkání dodíval na televizi v kabině.

"To, že jsme dlouhé oslabení ubránili, byl klíčový moment. Odehráli jsme ho dobře, měli v něm i dobré šance. Po jeho konci jsme převzali nad zápasem kontrolu a už to nepustili," nechal se v rozhovoru pro NHL.com slyšet David Krejčí.

"Velká nedisciplinovanost od Marchanda. Bezesporu to ale bylo momentum zápasu, chlapci odvedli perfektní práci a dodali si do zbytku duelu velkou porci sebevědomí. Po těch zvládnutých pěti minutách jsem věděl, že už nemůžeme prohrát," hlásil na tiskové konferenci kouč Bruins Bruce Cassidy.

Jeho tým otevřel skóre ve 26. minutě, Krejčí si připsal asistenci. Tečoval střelu Adama McQuaida a od brankáře Andreje Vasilevského odražený puk doklepl Drew Stafford.

V závěru druhé třetiny zvýšil po pěkné přihrávce Rileyho Nashe střelou z první David Pastrňák. Český útočník se prosadil ještě v předposlední minutě, kdy po přihrávce Krejčího vstřelil z pravého kruhu při power play gól do prázdné branky.

VIDEO: Podívejte se na první gól Davida Pastrňáka

"Je to pro mě úplně nový pocit. Senzační, třeba dodat. Je to vzrušující, užívám si to," prohlásil Pastrňák, který byl Bostonem draftován pár měsíců po posledním vystoupení Bostonu v play off před třemi lety. "Teď můžeme hrát uvolněněji, ale budeme si chtít ve zbývajících zápasech ještě vybojovat co nejlepší místo, ze kterého do play off půjdeme," doplnil.

Havířovský rodák byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu za gólmanem Tuukkou Raskem, který kryl 28 střel a připsal si osmou nulu v sezoně.

Na play off jsme se strašně nadřeli

"Náš tým má velký drajv, dokázali jsme si, že když chceme, umíme neuvěřitelně zabrat. Je to pro nás velký okamžik, začátek něčeho velkého, alespoň v to všichni pevně doufáme," tetelil se na tiskové konferenci po duelu obránce Bostonu Torey Krug.

"Nikdy se nesmíte koukat, co bylo, a nechat se tím svázat. Je ale jasné, že jsme ty neúspěchy v hlavách měli, především ti kluci, kteří tu už pár let působí. Víme, že dostat se do play off je v současné vyrovnané NHL strašně těžké a nesmírně si toho vážíme," vyznal se pro NHL.com kapitán Zdeno Chára, který k porážce Lightning přispěl jedním gólem.

„Bojovali jsme strašně tvrdě. Bylo to rok nahoru a dolů, ale jsme tam. Myslím, že jsme hráli opravdu dobře posledních 20 zápasů, takže to je zasloužená odměna,“ uzavřel euforické výlevy Krejčí.

Bruins se v bojích o Stanley Cup představí poprvé od roku 2014, kdy ve druhém kole prohráli s Montrealem 3:4 na zápasy. Rok předtím hráli finále a nestačili na Chicago 2:4 na duely. Kam dokráčí letos?