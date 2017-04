Poslední trénink s Devils. Naskočí Eliáš do zápasu? Už to nejde, řekl

Už v týdnu oznámil legendární útočník Patrik Eliáš konec kariéry a New Jersey ukazuje, jak si své bývalé hvězdy váží. První oficiální rozloučení proběhlo už před středečním utkáním s Philadelphií, ale tím to rozhodně neskončilo. V pátek absolvoval 40letý útočník svůj poslední trénink s Devils. Během něho nešetřil úsměvem, často prohodil pár slov s Pavlem Zachou a několikrát si vysloužil potlesk přítomných fanoušků.

Před týdnem ukončil hokejový útočník Patrik Eliáš aktivní kariéru a v noci z úterý na středu už se s ním loučila zaplněná aréna Devils. Rodák z Třebíče před utkáním s Philadelphií (1:0sn) vhodil slavnostní buly, ale tím jeho rozlučka s klubem, kde odehrál všech 1240 zápasů v NHL, neskončila.

V pátek večer totiž klub nachystal otevřený trénink a hráč s číslem 26 a jmenovkou „Elias“ na něm nechyběl. Několik desítek fanoušků, kteří měli poslední trénink klubové legendy volně přístupný, se tak mohlo přijít rozloučit s odcházející hvězdou. A bývalý dlouholetý reprezentant ukázal, že by se na ledě rozhodně neztratil.

Během klasických cviků držel se spoluhráči tempo a s pukem si rozuměl. V červeném dresu zasáhl také do malých zápasů v obranném pásmu, kde proti sobě nastupovaly určené trojice. Eliáš si několikrát vysloužil potlesk pěknou přihrávkou a podařilo se mu i skórovat.

Na ledě často čelil také Pavlu Zachovi a na ledě se oba čeští hráči potkávali často. Dva muži, jejichž přítomnost v týmu může být symbolickou výměnou generací, během tréninku společně popíjeli a prohodili několik slov. Nadějný 20letý centr nejspíš dostal několik cenných rad.

Před koncem tréninku se hráči sjeli v kruhu a držiteli dvou Stanley Cupů vyjádřili úctu klepáním hokejkami o led. Patrik Eliáš pak dostal i mikrofon a přítomným fanouškům poděkoval za podporu. Zároveň zadoufal, že příští sezona bude pro tým jeho srdce úspěšnější, než ta letošní a vzkázal fanouškům, aby jeho spoluhráče nadále povzbuzovali.

New Jersey je v aktuálním ročníku nejhorším týmem východní poloviny a v celé NHL mu patří čtvrté místo od konce. Nejbližší utkání s New York Islanders ovšem bude sledovat slušně zaplněná aréna, protože se do výstroje navlékne i český útočník. Autor 408 gólů a 617 nahrávek v zámořské soutěži absolvuje s týmem předzápasové rozbruslení.

Během živého videopřenosu se ale ze strany fanoušků ozývala očekávaná přání. „Ještě jeden zápas,“ přejí si. Bronzový medailista z olympijských her v Turíně jejich přání nevyslyší. „Před pár měsíci jsme se o této myšlence bavili a před pár týdny jsem se rozhodl, že hrát nebudu. Byl jsem už na lyžích a dva měsíce nestál na bruslích,“ vysvětlil pro nj.com český útočník.

Důvodem je i to, že Patrik Eliáš nechce zasahovat do svého mužstva a zneuctít soupeře. „Nebylo by to fér vůči klukům, kteří tu celou sezonu makají a ani proti Islanders, kteří pořád bojují o play off. Mohl bych se zranit a hlavně by to mohlo ovlivnit zápas, to jsem nechtěl,“ pokračoval.

Na rozbruslení ovšem chybět nebude a může si tak užít zasloužené díky od organizace, které prokázal dlouholetou hokejovou věrnost.