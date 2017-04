Hanzal dal při návratu do Arizony gól, Jágr měl u výhry dvě asistence

Poměrně úspěšný večer zažili čeští hokejisté v NHL. Florida v posledním domácím utkání základní části zdolala Buffalo 3:0 i díky dvěma asistencím Jaromíra Jágra. Podobně si vedl také Roman Polák u výhry Toronta, která mu zajistila účast v play off. Jakub Voráček dal pro změnu vítězný a 20. gól sezony a pocty se dočkali dva čeští hokejisté. Martin Hanzal se vrátil do Arizony gólem, naopak Devils se naposledy rozloučili s Patrikem Eliášem.

Voráček dal 20. gól, Eliáš se loučil

Čeští hokejisté byli v nočních zápasech NHL vidět. Už večer přispěl Jakub Voráček 20. gólem sezony k vítězství Philadelphie nad Columbusem.

Domácí celek předchozí dva zápasy prohrál a už nemá šanci na postup do play off, ale předposlední utkání v sezoně zvládl. Columbus, který naopak má účast v bojích o Stanleyův pohár jistou, prohrál pošesté za sebou.

VIDEO: Podívejte se na 20. gól Jakuba Voráčka

Na vítězný gól přihrál Voráčkovi v 27. minutě v přesilovce Claude Giroux, volný český útočník si najel před branku a překonal Sergeje Bobrovského. Poslední letošní rozlučku zažil Patrik Eliáš.

Druhý nejproduktivnější Čech v historii NHL na sebe naposledy navlékl dres New Jersey, ale do zápasu s Islanders nenastoupil. Rodák z Třebíče absolvoval pouze rozbruslení a obstaral slavnostní buly, které mu vhodily jeho manželka a dcerky.

Zaplněná hala klubové legendě tleskala vestoje, ale rozlučku nakonec zhatila porážka 2:4. Rozlučka pokažená porážkou proběhla také v Detroitu, kde se loučili s legendární Joe Louis Arenou. Red Wings s Petrem Mrázkem v brance nakonec padli 2:4 a narozdíl od svého soupeře si po 25 letech nezahrají play off.

VIDEO: Poslední buly Patrika Eliáše v dresu Devils

Hanzal skolil kamarády gólem

To už neunikne Torontu, které potřebovalo k jistotě postupu do play off získat dva body ve dvou závěrečných víkendových zápasech a zvládli to hned v tom prvním proti Pittsburghu. A to zejména díky povedenému finiši ve třetí třetině.

Od 47. minuty totiž Maple Leafs prohrávali 2:3. Jenže pět a půl minuty před koncem vyrovnal svým premiérovým gólem v NHL finský útočník Kasperi Kapanen a na začátku 58. minuty zařídil obrat podařenou tečí Connor Brown. Vítězství pak pojistil při power play trefou do prázdné branky nováček Auston Matthews, který si připsal 40. zásah v sezoně.

Na první gól Toronta nahrával český obránce Roman Polák a pomohl připravit o poslední zbytky naděje na postup do play off hokejisty Tampy Bay a New Yorku Islanders.

VIDEO: Sestřih utkání Toronto - Pittsburgh

Vydařený návrat do Arizony prožil také český útočník Martin Hanzal. Poprvé od své výměny přijel s Minnesotou na led Coyotes, kde si nakonec připsal pohodlnou výhru 3:1. Ve třetí třetině ji gólem v přesilové hře korunoval právě český centr, jenž před utkáním obstaral slavnostní buly se Shanem Doanem.

Minnesota si v Arizoně připsala čtvrté vítězství v řadě a stanovila nový klubový rekord v počtu výher a bodů za sezonu. Divočáci zakončili základní část se ziskem 106 bodů, což je o dva více než v dosud nejpovedenější sezoně 2006-07.

VIDEO: Gól Martina Hanzala na ledě Arizony

Chicago jde na Nashville, Wild proti Blues

Povedenou domácí rozlučku naopak slavila parta kolem Jaromíra Jágra. Panteři úspěchem v duelu s Buffalem přerušili sérii šesti porážek. Třiceti zákroky se o to zasloužil brankář James Reimer, který vychytal druhé čisté konto v sezoně. Úvodní gól večera vstřelil ve 28. minutě Nick Bjugstad, o další dva se po spolupráci s Jágrem postaral Jonathan Huberdeau.

Nejprve ve 38. minutě zvýšil v přesilové hře na 2:0, když dotlačil puk do odkryté branky poté, co obránce Justin Falk v brankovišti zázračně zastavil Jágrovu dorážku. Ve 46. minutě pak český veterán důrazným forčekingem vybojoval puk v útočném pásmu, předložil jej Huberdeauovi, jehož přihrávku zpoza branky si obránce Ristolainen srazil bruslí za záda vlastního gólmana Lehnera.

VIDEO: Sestřih utkání Florida - Buffalo

Sobotní zápasy rozhodly o složeních dalších dvojic pro play off. Chicago se jako vítěz Západní konference utká s Nashvillem, který prohrál 1:2 ve Winnipegu a zůstal na poslední postupové příčce za Calgary.

Minnesota narazí na St. Louis Blues, kteří si výhrou 5:4 po nájezdech na ledě Caroliny pojistili třetí příčku v Centrální divizi. Už dříve byly jasné souboje Montreal - New York Rangers a Pittsburgh - Columbus. Zbývající dvojice určí až nedělní utkání.

Philadelphia - Columbus 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Branky: 13. Bellemare, 15. Del Zotto, 27. Voráček, 34. Provorov - 22. S. Jones, 36. Jenner. Střely na branku: 24:22. Diváci: 19.789. Hvězdy zápasu: 1. Provorov, 2. Bellemare, 3. Mason (všichni Philadelphia).

Ottawa - New York Rangers 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky: 24. Hoffman, 30. Brassard, 47. Pageau - 60. Zibanejad. Střely na branku: 33:19. Diváci: 18.976. Hvězdy zápasu: 1. Brassard, 2. Pageau, 3. Hoffman (všichni Ottawa).

Další výsledky:

Boston - Washington 1:3, New Jersey - NY Islanders 2:4, Winnipeg - Nashville 2:1, Toronto - Pittsburgh 5:3, Los Angeles - Chicago 3:2 v prodl., Florida - Buffalo 3:0, Carolina - St. Louis 4:5 po sam. nájezdech, Dallas - Colorado 4:3 po sam. nájezdech, Arizona - Minnesota 1:3, San Jose - Calgary 3:1, Detroit - Montreal 2:3 v prodl., Vancouver - Edmonton 2:3.