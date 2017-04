Vzhůru za Stanley Cupem! Tihle Češi jdou do boje o slavný pohár

Jak důležitou roli budou v play off NHL hrát čeští hokejisté? • FOTO: Koláž: iSport.cz

Dvaaosmdesát utkání základní části je za námi, teď přichází v NHL to hlavní. Boje o Stanley Cup. Jako obhájci vstupují do vyřazovací části hokejisté Pittsburghu a ačkoliv mají rozrostlou marodku (Kris Letang například najisto vůbec nenastoupí), patří dál mezi favority. Jak to ale vypadá z českého pohledu, přijede v létě ceněná trofej po roční pauze do Čech? Server iSport.cz se podíval na české hokejisty v elitní šestnáctce a prohlédl si jejich šance a pozici v týmu.