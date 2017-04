Navždy v detroitské aréně. Popel rváče z NHL (†45) rozprášili na trestné lavici

V neděli slavná detroitská hala Joe Louis Arena navždy zavřela dveře hokejovým zápasům. Na jejím ledě se objevovaly legendy z těch největších, mnohokrát spatřila křepčení se Stanley Cupem. Tenhle stánek je a zůstane důležitou součásti dějin NHL.

Svá nejlepší léta v barvách Red Wings strávil také Probert. V roce 1985 tam kariéru načal a hned začal být postrachem. Ale také oporou, lídrem. Ročník 1987/88 byl jeho bodově nejvydařenější, dokázal nasbírat parádních 62 bodů a kdo ví, kolik by jich bylo, kdyby nestrávil ještě 398 minut na trestné lavici. Jeho bitvy například s Tie Domim byly legendární! Fanoušci si ho oblíbili, čtyři roky byl asistentem kapitána Steva Yzermana.

Jeho život byl ale skutečným životem rebela. Alkohol pro něj nebyl nic výjimečného, několikrát se dostal do kolize se zákonem. Když ho v roce 2010 tělo přestalo poslouchat, zůstala po něm žena Dani a čtyři děti. Právě vdova po zesnulém ranaři pak v neděli přišla s netradičním krokem, který nebyl vůbec dopředu připravený.

„Neměla jsem žádné plány rozprášit jeho popel, nebyla jsem schopná nechat i tuhle jeho část odejít. Ale když jsem tam byla v okolí celé hokejové rodiny a Chrise Cheliose, ta situace mě přemohla," řekla pro iheartradio.ca.

„Šli jsme na trestnou lavici a bylo to tak emotivní a najednou to celé zapadlo do sebe. Byla to ideální chvíle," popsala.

Okamžitě se dočkala podpory od svých dětí. „Jsem na mámu tak hrdý," napsal si na Twitter syn Jack. „Neumím si pro něj představit lepší místo," napsala zase dcera Brogan.

Pravda, protože 2090 z 3300 trestných minut nasbíral za Red Wings. Tam zkrátka patří.

