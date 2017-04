Bude Neuvirth jedničkou? Parťákovi ve Philadelphii systém nevyhovuje

Philadelphia zůstala pro tento ročník mimo seznam vyvolených týmů bojujících o Stanley Cup, ale těžko vinit brankáře. V číslech sice Mason s Neuvirthem zrovna nevynikali, ale Flyers popravdě trápilo především střílení branek. Ať je to s ofenzivou mužstva jakkoli, v bráně se přes léto odehrají změny. Nebo o tom aspoň přesvědčuje svými výroky devětadvacetiletý Mason.

Nováček roku 2009 se žurnalistům svěřil, že mu nevyhovuje neurčitý status klíčového muže s maskou, a to i přesto, že do 58 utkání naskočil jako první, zatímco Neuvirth jich přidal o 30 méně. „Není to vůbec nic proti Neuvimu, nemáme spolu žádný problém, jen to pro brankářskou pozici zkrátka takhle nefunguje," řekl pro courierpostonline.com.

Jenže co teď? Neuvirtha od začátku března hřeje nový dvouletý kontrakt, on má své místo v bráně jisté, ale Mason může být od července nechráněným volným hráčem. Možná by se také měl podívat na statistiky ze závěru základní části, kde už jeho český sok měl podepsáno. Jeho bilance 9-4-2 je hodně slušná.

Přesto si stojí za svým. „Napříč ligou je vidět, že tohle zkrátka nejde. Tampa to musela vyřešit (nechala si Andreje Vasilevského a vyměnila Bena Bishopa), v St.Louis to museli vyřešit (před sezonou vyměnili Briana Elliotta a vsadili na Jakea Allena)," vysvětloval Mason, který ale podle generálního manažera Rona Hextalla nemá v týmu zavřené dveře.

Do Hextallovy hlavy nikdo nevidí a kartami může zamíchat rozšiřovací draft, během kterého se utvoří nový tým Las Vegas Golden Knights. Nepodepsal Hextall Neuvirtha z části proto, aby ho mohl poskytnout právě pro ligového nováčka a Masona si pak třeba po prodloužení smlouvy pohlídal?

„Uvidíme. Požádal jsem akorát generálního manažera, aby rozhodnutí klub učinil co nejdřív, protože tu mám dost věcí, o které bych se musel postarat v určitém časovém horizontu, jako například stěhování," dodal Mason.

Flyers zároveň upřesnili, že Neuvirth, který 1. dubna při utkání s New Jersey omdlel, utrpěl při pádu na zem otřes mozku. „Zamotala se mi hlava a začal jsem vidět dvojitě. Pak si pamatuju, jak na mě lidi mluví a pořádně si vybavuju až moment, kdy sedím v šatně," vzpomíná Neuvirth.

Každopádně nejen tihle dva chlapíci jsou určitě zvědaví, jak to ve Philadelphii dopadne. „Každý tým musí mít jasně danou jedničku, plno věcí to ulehčí," řekl rázně Mason.