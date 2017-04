Jágr o budoucnosti na Floridě: Uvidíme, vždyť už začaly změny

Tak jak to je s tím slibovaným hokejem do padesátky? Pro Floridu už skončila sezona a v úterý hráči měli závěrečný mediální den. Jednou z hlavních otázek bylo, jestli i v dalším roce bude stále na soupisce Jaromír Jágr, kterému 1. července skončí smlouva. Jasnou odpověď nečekejte. „Uvidíme," řekl stručně pětačtyřicetiletý hokejista, jenž naskočil do všech 82 zápasů základní části.

Po gigantickém průvanu před startem tohoto ročníku nastávají na Floridě další změny. Těsně po závěru základní části dali Panthers hokejovému světu vědět, že trenér Tom Rowe už se na střídačku mužstva nevrátí a že staronovým generálním manažerem je Dale Tallon. To bylo rychlé, že?

Co se bude dít na soupisce je otázka, ale zemětřesení se nečeká. To už klub podstoupil před rokem, teď je třeba mužstvo spíš sestavit a vytvořit funkční systém. A vyvarovat se zraněním!

Jestli do systému bude dál patřit i Jágr, se ještě uvidí. V týmu vyrostl střelec Jonathan Marchessault, který to párkrát zkusil ve formaci i s Jágrovými oblíbenými parťáky Jonathanem Huberdeauem a Aleksandrem Barkovem. Český borec ale má co nabídnout, pozice pátého nejproduktivnějšího borce v týmu mluví za vše.

„Nějaké změny samozřejmě přijdou. Majitelé je chtějí (po nepovedené sezoně) udělat. A ty změny už také začaly," řekl Jágr a narážel na změnu generálního manažera.

Tallon už vedl diskuze o novém kontraktu jak s Jágrem, tak s jeho agentem. „Stejně jako tomu bylo již v minulosti. Takže si na to v příštích týdnech sedneme a posuneme to dál. Uvidíme, jaká jsou Jágrova přání a zda to zapadá do našich plánů, či nikoliv. Určitě půjde o pozitivní diskuzi, tak uvidíme, k čemu povede," nastínil. „Chce se na Floridu vrátit," dodal pro Sirius XM.